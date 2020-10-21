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МТС снижает тарифы на голосовой роуминг в России

21.10.2020 19:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТС с 1 ноября снижает для своих абонентов тарифы на голосовой роуминг в России. Изменится стоимость входящих и исходящих вызовов. Изменение тарифов происходит в рамках дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства.


Стоимость входящих звонков во время пребывания абонента МТС на территории России составит 0,11 рубля за минуту. Цена исходящих вызовов в Беларусь при нахождении в роуминге в России составит 0,22 рубля за минуту, а исходящих вызовов на территории страны пребывания — 0,55 рубля за минуту.

Снижение стоимости звонков будет распространяться на всех абонентов МТС независимо от тарифного плана и сети российского оператора, в которой будет зарегистрировано мобильное устройство.

Переход на новые тарифы голосового роуминга произойдет автоматически с 1 ноября 2020 года. Цены на СМС и интернет-трафик останутся без изменений. Вместе с тем с 1 ноября абонентам МТС на территории России станет доступна услуга «1 ГБ за границей». Она включает 1 ГБ интернет-трафика на 7 дней. Стоимость услуги 15 рублей.

 
 
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Снижение стоимости звонков будет распространяться на всех абонентов МТС независимо от тарифного плана и сети российского оператора, в которой будет...
 
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