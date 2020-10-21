«Не хотел бы никому пожелать оказаться в такой ситуации». Кондрусевич рассказал, чем занимается

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который уже около двух месяцев не может вернуться в Беларусь, в Риме обсуждал кризис в нашей стране, а также свою собственную ситуацию и пути ее решения со вторым человеком в Ватикане — государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, а также с «министром иностранных дел Ватикана» — секретарем по отношениям с государствами Полом Ричардом Галахером. Он заявил, что Святой престол прикладывает много усилий, чтобы проблема была как можно быстрее решена.





Кондрусевич управляет церковными делами в нашей стране на расстоянии, все это время находясь в одном из приходов польского городка Сокулка, расположенного у самой белорусской границы.





— Я даже доволен, что пребываю сейчас именно в приходе Святого Антония, поскольку у него есть связь с моим родным Одельском (агрогородок в Гродненском районе. — ред.). Есть где спать, где жить, и благодарю за заботу, хоть не хотел бы никому пожелать оказаться в такой ситуации, — заявил католический иерарх.





По словам Тадеуша Кондрусевича, он общается с верующими и клиром, а также участвует в различных мероприятиях с помощью видеосвязи.





— Мне важно видеть людей, и верующим важно сплачиваться со своим епископом. Также есть другая работа: приходят приглашения, письма, мне их курия пересылает, и я отвечаю на них. Являясь председателем Конференции епископов, дистанционно принимаю участие в заседаниях.





Во время пребывания в Ватикане у Кондрусевича была 31-я годовщина епископского посвящения, и, по его признанию, в базилике Святого Петра он выражал молитвенную благодарность за эти годы служения, а также просил Бога о разрешении сложной ситуации в Беларуси.









— Как известно, кризис существует уже долгое время, и мы не знаем, как из него выйти, поэтому в этом символичном месте я молился за мирное и скорейшее его разрешение — это нужно всем жителям нашей страны, это нужно всему миру.





По его словам, он чувствует единение с белорусским народом и благодарен за молитвы верующих и их поддержку.





— Кажется, делается все возможное, я стараюсь подбадривать себя, доверяя все Богу, и быть вместе с людьми, если не физически, то духовно. Их молитвы и небезразличие, многочисленные поздравления — все это знак солидарности. Я — не оставлен. Я со своим народом, а народ со мной! — заявил архиепископ.





Главу католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа без объяснения причин не впустили в Беларусь из Польши. Позже президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, заявив, что католический иерарх выехал из нашей страны для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.





В середине сентября стало известно: формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным. Глава Департамента по гражданству и миграции МВД заявил, что Кондрусевич не лишен белорусского гражданства, а признание его паспорта недействительным связано с проверкой «его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации». По состоянию на 10 октября проверка не была завершена, однако в МВД заявили, что она подходит к концу.