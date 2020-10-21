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«Ценообразование у нас – тайна за семью печатями». Лев Марголин о первом с марта подорожании автомобильного топлива

21.10.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси подорожало автомобильное топливо. О перспективах дальнейшего изменения цен на него поговорили с экономистом и политиком Львом Марголиным.


Во вторник 20 октября розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси увеличились на 1 копейку. Это пятнадцатое изменение цен на топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 10 мая: дизель и бензины подешевели на 1 копейку. Дорожали они последний раз 1 марта, пишет "Брестская газета".

С чем связано, что целых семь месяцев цены на автомобильное топливо не поднимали  и что с его стоимостью будет дальше? Этот вопрос «БГ» задала известному белорусскому экономисту  Льву Марголину.
 
«Все причины на виду, – считает эксперт. – Во-первых, была избирательная кампания. А наши власти не любят в это время предпринимать что-то, что может не понравиться избирателям. Во-вторых, дешевел белорусский рубль, дешевело топливо само по себе. Но все-таки наступает момент, когда рубль становится слишком дешевым и та цена, которая есть на сегодня в валютном исчислении, кажется уже недостаточной. На самом деле, так это или нет, к сожалению, ни эксперты, ни рядовые белорусы судить не могут, потому что ценообразование на горючее, как и на многие другие вещи у нас, – тайна за семью печатями. Но, я думаю, объяснят именно этим: рубль дешевеет, нефть подорожала».

В 2019 году цены на автомобильное топливо менялись 28 раз, годом раньше — 27. Лев Марголин считает, что знакомая нам практика, когда оно дорожало на копейку чуть ли не каждую неделю, вернется. По мнению экономиста, топливо может добавиться к тем лозунгам, под которыми белорусы протестуют сейчас.

Как сообщает «Белнефтехим», на данный момент цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,69 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,79 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,01 рубля, дизельного топлива – 1,79 рубля.
 
 
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В Беларуси подорожало автомобильное топливо. О перспективах дальнейшего изменения цен на него поговорили с экономистом и политиком Львом Марголиным.
 
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