ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столинском ИВС не принимают передачи для арестованных

21.10.2020 19:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Требуют сначала внести предоплату за их питание.



С новыми проблемами столкнулись в Столине местные правозащитники. Они пытаются морально и материально поддержать жителей Бреста, отбывающих административный арест в ИВС Столинского РОВД. Но тамошнее начальство предъявило им определённые требования.

Как рассказала Медиа-Полесью одна из местных активисток Оксана Добриянец, правозащитникам предложено вначале заплатить за питание арестованных в ИВС за весь период их нахождения там. Только после этого у них станут принимать передачи.

За журналиста Игоря Барановского, например, требуется заплатить 270 рублей, за Тихона Клюкача – 350 рублей.

Таких денег у местных правозащитников нет, а собрать быстро не получается.

Накануне они уже выполнили одно условие руководства ИВС и собрали 148 рублей 50 копеек, чтобы поддержать отбывающую здесь сутки девушку из Бреста. Передали ей теплую одежды, средства гигиены и продукты.

В настоящее время в ИВС Столинского РОВД административный арест отбывают семеро граждан, которых сюда доставили из Бреста. Среди них 6 мужчин и одна девушка.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Требуют сначала внести предоплату за их питание.
 
Новости дня
Новости разные
 
Серьезная авария на МКАД – на месте ДТП работают спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика