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В столинском ИВС не принимают передачи для арестованных
Источник материала: Партизан
Требуют сначала внести предоплату за их питание.
С новыми проблемами столкнулись в Столине местные правозащитники. Они пытаются морально и материально поддержать жителей Бреста, отбывающих административный арест в ИВС Столинского РОВД. Но тамошнее начальство предъявило им определённые требования.
Как рассказала Медиа-Полесью одна из местных активисток Оксана Добриянец, правозащитникам предложено вначале заплатить за питание арестованных в ИВС за весь период их нахождения там. Только после этого у них станут принимать передачи.
За журналиста Игоря Барановского, например, требуется заплатить 270 рублей, за Тихона Клюкача – 350 рублей.
Таких денег у местных правозащитников нет, а собрать быстро не получается.
Накануне они уже выполнили одно условие руководства ИВС и собрали 148 рублей 50 копеек, чтобы поддержать отбывающую здесь сутки девушку из Бреста. Передали ей теплую одежды, средства гигиены и продукты.
В настоящее время в ИВС Столинского РОВД административный арест отбывают семеро граждан, которых сюда доставили из Бреста. Среди них 6 мужчин и одна девушка.
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Требуют сначала внести предоплату за их питание.
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