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Лидеры профсоюзов обсудили поправки в Конституцию Беларуси

21.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжают обсуждать конституционную реформу. Очередная дискуссия состоялась сегодня в столице. Какие изменения в главный закон страны предложили участники встречи – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Ольги Барановой.

О том, какие изменения внести в Конституцию, сегодня говорили лидеры профсоюзных комитетов Минской области. Они собрались в Музее Великой Отечественной войны. Обсуждали несколько основных вопросов: повышение качества соцзащиты населения и социального партнерства, а также развитие местного самоуправления.

«У нас сегодня 501 тысяча членов профсоюза и больше трех тысяч профсоюзных организаций. Это целый срез общества: разных возрастов, разных профессий, разных представителей народного хозяйства. Мы хотим, чтобы они услышали и были услышаны и вместе с нами внесли предложения. У нас есть предложения и по Конституции, что касается общественных объединений и гражданского общества, как мы должны работать с государственными структурами», – отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Такие встречи проводят в разных городах Беларуси. Главная цель дискуссий – объединить идеи и выбрать самые актуальные. Депутаты до 25 октября ждут писем от всех, у кого есть предложения. Адрес электронный почты можно найти на сайте Палаты представителей Нацсобрания Беларуси.



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Участники встречи сделали акцент на повышении качества социальной защиты населения и развитии местного самоуправления.
 
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