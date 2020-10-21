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PayPal разрешит операции с криптовалютой
Источник материала: Навiны
Платежная система PayPal разрешит пользователям покупать, продавать и хранить криптовалюты. До конца года система не будет брать комиссию при операциях с цифровыми деньгами.
Платежный сервис PayPal запускает новую услугу, которая позволяет пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюту. Об этом
Сервис станет доступен пользователям PayPal в США в ближайшие недели. В первой половине 2021 года компания планирует запустить его на некоторых международных рынках. С начала следующего года пользователи PayPal смогут использовать криптовалюту для совершения покупок в 26 млн торговых точек по всему миру.
PayPal не планирует взимать плату за хранение криптовалюты, а до конца 2020 года система не будет брать комиссию при покупке или продаже цифровых денег.
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Платежная система PayPal разрешит пользователям покупать, продавать и хранить криптовалюты. До конца года система не будет брать комиссию при операциях с...
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