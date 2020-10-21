PayPal разрешит операции с криптовалютой

Платежная система PayPal разрешит пользователям покупать, продавать и хранить криптовалюты. До конца года система не будет брать комиссию при операциях с цифровыми деньгами.



Источник: investor.pypl.com

Платежный сервис PayPal запускает новую услугу, которая позволяет пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюту. Об этом сообщается в блоге компании. На первом этапе пользователи смогут совершать операции с биткоинами, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin непосредственно через цифровой кошелек PayPal.

Сервис станет доступен пользователям PayPal в США в ближайшие недели. В первой половине 2021 года компания планирует запустить его на некоторых международных рынках. С начала следующего года пользователи PayPal смогут использовать криптовалюту для совершения покупок в 26 млн торговых точек по всему миру.

PayPal не планирует взимать плату за хранение криптовалюты, а до конца 2020 года система не будет брать комиссию при покупке или продаже цифровых денег.