ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продлен сбор предложений по корректировке Конституции Беларуси

21.10.2020 20:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прием предложений по корректировке Конституции Беларуси будет осуществляться и после 25 октября 2020 года, сообщили в Палате представителей Национального собрания.




"Работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь будет осуществляться и после 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Там поясняется, что данное решение обусловлено активизацией "обсуждения предстоящей конституционной реформы на региональных диалоговых площадках".

"Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, нижняя палата белорусского парламента собирает предложения граждан по внесению изменений в Конституцию со 2 октября. Ранее срок окончания принятия предложений ограничивался 25 числом этого же месяца.

Перед этим президент Александр Лукашенко заявил, что план конституционных изменений будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, вместе с общественно-политическими и экономическими вопросами. "Мы должны нарисовать план, в том числе, конституционных изменений. И до этого проработаем и по партиям, и по другим вопросам, чтобы уже видеть, на каком свете мы находимся. Поэтому подготовка к всебелорусскому собранию - важнейшая политическая задача ближайших дней", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом 16 сентября. Он предположил, что народное собрание можно созвать в декабре-январе.

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Их участники не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прием предложений по корректировке Конституции Беларуси будет осуществляться и после 25 октября 2020 года, сообщили в Палате представителей Национального собрания.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ценообразование у нас – тайна за семью печатями». Лев Марголин о первом с марта подорожании автомобильного топлива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика