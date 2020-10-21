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Суды над задержанными брестскими журналистами перенесены на 22 и 23 октября

21.10.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Рассмотрение административных дел внештатного корреспондента «Брестской газеты» Максима Хлебца и фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль» Романа Чмеля перенесено на 22 и 23 октября.

Суды над задержанными брестскими журналистами перенесены на 22 и 23 октября
Роман Чмель. Фото: binkl.by

По информацции Белорусской ассоциации журналистов, они отпущены на свободу.

Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста. Сегодня вечером журналистов привезли из ИВС в суд Московского района Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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Рассмотрение административных дел внештатного корреспондента «Брестской газеты» Максима Хлебца и фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль»...
 
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