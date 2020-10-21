Суды над задержанными брестскими журналистами перенесены на 22 и 23 октября

Рассмотрение административных дел внештатного корреспондента «Брестской газеты» Максима Хлебца и фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль» Романа Чмеля перенесено на 22 и 23 октября.



Роман Чмель. Фото: binkl.by

По информацции Белорусской ассоциации журналистов, они отпущены на свободу.

Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста. Сегодня вечером журналистов привезли из ИВС в суд Московского района Бреста.