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Суды над задержанными брестскими журналистами перенесены на 22 и 23 октября
Источник материала: Навiны
Рассмотрение административных дел внештатного корреспондента «Брестской газеты» Максима Хлебца и фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль» Романа Чмеля перенесено на 22 и 23 октября.
По информацции Белорусской ассоциации журналистов, они отпущены на свободу.
Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста. Сегодня вечером журналистов привезли из ИВС в суд Московского района Бреста.
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Рассмотрение административных дел внештатного корреспондента «Брестской газеты» Максима Хлебца и фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль»...
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