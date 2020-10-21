КС ответил, что будет, если Лукашенко не выполнит ультиматум Тихановской

— Если Лукашенко не выполнит условия ультиматума Светлатны Тихановской, в силу вступит соотвествующая программа действий, которая одобрена всеми лидерами инициатив и структур, которые представляют гражданское общество в Беларуси, прежде всего штабом Светланы Тихановской, — заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко на пресс-конференции в среду.





Он не стал раскрывать полностью программу, уточнив лишь то, что Координационный совет и штаб Светланы Тихановской разработали целый комплекс мер, направленных на то, чтобы состоялась объявленная забастовка.





Он уточнил, что разработанные меры касаются и различных сфер общества, в том числе экономической, промышленной, сфер культуры и образования, науки и других. За исключением тех, которые обеспечивают жизнь и безопасность. Это сферы обеспечения продуктами питания и медицинских услуг.





— Каждый день по различным каналам будет поступать четкая информация о наших действиях, направленных на реализацию ультиматума. Власть должна понимать, что количество этих действий и инициатив будет нарастать к 26 числу, — отметил Латушко.





— Отдельный план у нас разработан и для наших белорусов, которые каждое воскресенье выходят на акции протеста. Это основная наша движущая сила, — подчеркнула член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова.





В белорусском обществе накопилось достаточное количество факторов для того, чтобы общенациональная забастовка состоялась, уверены члены Координационного совета.









— Готово ли общество забыть, что в белорусских тюрьмах находится 102 политзаключенных? Что на улицах Минска были застрелены граждане Беларуси? Что манифестантов пропускают через милицейские кордоны? Я уверен, что нет, поэтому шансы на то, что забастовочный процесс начнется и будет иметь место широкий резонанс, очень велики.





Очень важен и экономический фактор. Мы сегодня фактически находимся в экономическом дефолте. Лукашенко на протяжении 10 лет обещает всем зарплату по 500 долларов и ни разу не выполнил этого обещания. Общество имеет очень большой критический потенциал для того, чтобы выйти и высказать свою точку зрения: «Нет насилию! Нет обману! Нет экономическому дефолту!», — заявил Латушко.