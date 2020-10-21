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Правозащитник: В ближайшее время власти вынуждены будут избавиться от политических дел

21.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олег Волчек уверен, что довести эти дела до суда и придать им хотя бы визуальную законность – нереально.


Северинец на пикете, вскоре после которого его задержали. Фото Игоря Мелешко

Накануне стало известно о том, что Павлу Северинцу продлили срок заключения еще на два месяца. Вобщем политик находится за решеткой уже 107 дней.

— Понятно, что это мотивировано только политически. Чтобы продлевать настолько сроки, должны быть веские основания, должен проводиться целый комплекс следственных действий, — отметил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек. — Я бывший следователь, поэтому не понимаю юристов, которые занимается такими делами. Ведь все равно нужна какая-то фактура, нужно доказать, что те же Северинец и Статкевич участвовали в каких-то беспорядках, что они что-то там организовали, кто-то пострадал, — там много пунктов. Это же все нужно собрать для обвинительного заключения.



Олег Волчек, фото DW

Юрист уверен, что люди, которых признали политзаключенными, в том числе Павел Северинец и Николай Статкевич, не представляют угрозы для общества, и им можно было заменить меру пресечения. 

— Я не понимаю, какие там настолько сложные следственные действия проходят, чтобы людей столько держать в заключении! Им можно было дать просто подписку о невыезде или, как минимум, перевести на домашний арест.

Очевидно, что их просто хотели нейтрализовать на время протестов. Их, наиболее активных политических лидеров, держат как заложников, — считает правозащитник.

Он с сожалением констатировал, что сейчас следователи по всей стране перестали исполнять свои прямые обязанности и не ищут настоящих преступников, а вынуждены заниматься «политическими» делами.

— Интересно было бы посмотреть статистику о том, сколько и каких дел они раскрыли за этот период. Пока, насколько мне известно, следователи не выполняют свою непосредственную работу. Например, накануне в Верхнедвинске в РОВД вызывали людей и давали подписать «официальные предупреждения об экстремистской деятельности». Вот чем занимаются правоохранители — «экстремистами», — привел пример Олег Волчек.

Он проводит параллель между нынешними политическими делами и делом «Белого легиона» и высказывает уверенность в том, что всех политзаключенных вскоре вынуждены будут отпустить на свободу.

— Я не представляют, как эти дела закроют, как их направят в суд и какой это будет резонанс! Ведь среди этих ста человек не только политики, там есть и обычные граждане, из всех регионов страны.

Все эти дела бесперспективные и скорее всего их ждет судьба «Белого легиона». Их будут потихоньку «спускать на тормоза», потому что довести до суда и придать им хотя бы визуальную законность — нереально, — заявил специалист.  

Отметим, по данным на 21 октября политзаключенными признаны еще 9 человек. Как сообщает правозащитный центр «Вясна», список людей, преследуемых по политическим мотивам, сейчас содержит 102 фамилии.
 
 
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Олег Волчек уверен, что довести эти дела до суда и придать им хотя бы визуальную законность – нереально.
 
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