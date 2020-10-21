ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В отношении Николая Статкевича не проводится никаких следственных действий

21.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В отношении оппозиционного политика Николая Статкевича, который уже более четырех месяцев находится в заключении, с сентября не проводится следственных действий. Об этом БелаПАН рассказал его адвокат Владимир Сазанчук.



По словам защитника, с тех пор как 29 августа Стакевичу сообщили о продлении срока заключения еще на два месяца, в деле ничего не происходит. 

"Тогда следователь задала ему ряд вопросов, но его позиция — на них не отвечать. Воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя. И протоколы разные он подписывать отказывается. Говорит, что научен предыдущим участием в процессах", — сказал Сазанчук. 

Адвокат отметил, что со здоровьем у Статкевича все "более-менее нормально": "Ранее он приболел, но уже восстановился".

Статкевич был задержан 31 мая в Минске, когда шел на пикет по сбору подписей за выдвижение "кандидатов протеста". На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Во время отбывания наказания ему назначили еще один 15-суточный арест. 8 июля Статкевичу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК ("Подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок"). 30 июля Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК ("Подготовка к массовым беспорядкам"). Правозащитники признали его политзаключенным.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении оппозиционного политика Николая Статкевича, который уже более четырех месяцев находится в заключении, с сентября не проводится следственных действий....
 
Новости дня
Новости разные
 
Добровольский: Штаб Тихановской не настаивает на том, что Лукашенко «должен уйти немедленно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика