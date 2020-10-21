В отношении Николая Статкевича не проводится никаких следственных действий

По словам защитника, с тех пор как 29 августа Стакевичу сообщили о продлении срока заключения еще на два месяца, в деле ничего не происходит.





"Тогда следователь задала ему ряд вопросов, но его позиция — на них не отвечать. Воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя. И протоколы разные он подписывать отказывается. Говорит, что научен предыдущим участием в процессах", — сказал Сазанчук.





Адвокат отметил, что со здоровьем у Статкевича все "более-менее нормально": "Ранее он приболел, но уже восстановился".



