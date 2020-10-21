Добровольский: Штаб Тихановской не настаивает на том, что Лукашенко «должен уйти немедленно»









Политический консультант Светланы Тихановской Александр Добровольский считает, что время правления Александра Лукашенко уже уходит.





DELFI он заявил, что выдвинутый ультиматум уже работает, о чем свидетельствует факт освобождения (пусть и под домашний арест) некоторых политзаключенных. В интервьюон заявил, что выдвинутый ультиматум уже работает, о чем свидетельствует факт освобождения (пусть и под домашний арест) некоторых политзаключенных.





«Мы понимаем, что у Лукашенко нет шансов, его время уходит, и оно все равно уйдет. И очень многие в системе власти это прекрасно понимают. Приходит время новых подходов и новых людей, и это не остановить. Будущее нельзя предотвращать бесконечно, хотя Лукашенко довольно долго удавалось это делать», — заявил Добровольский.

Он подчеркнул, что Координационный штаб будет требовать освобождения всех политзаключенных.









В то же время консультант заметил, что штаб Тихановской не настаивает на том, что Лукашенко «должен уйти немедленно», но «он должен заявить «я ухожу, давайте обсуждать, как это будет, как сделать, чтобы был мирный переход власти, честные выборы и чтобы было избрано новое руководство».





Добровольский считает, что «нынешнее отношение к народу — это позор. Милиция, все силовые структуры присягали народу, а действуют против народа. Это никак не согласуется ни с моралью, ни с правом».