“Борьба до конца”: премьер Армении призвал население к оружию для решения конфликта в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что его народ якобы только “с оружием в руках” сможет добиться приемлемого для себя решения конфликта в Нагорном Карабахе.





"Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.





Пашинян считает, что власти Азербайджана не согласны ни на что, кроме капитуляции Карабаха. Он призвал мэров армянских городов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение начальника Главного штаба ВС Армении.





"Это переломный момент", - сказал премьер Армении.









17 октября Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном прекращении огня с 20:00 по Гринвичу (00:00 воскресенья, 18 октября). Во время действия перемирия планировался вывод с поля боя раненых военных при посредничестве Международного комитета Красного Креста.





Это уже вторая попытка добиться устойчивого режима тишины с начала обострения карабахского конфликта утром 27 сентября. Однако ее постигла участь первой (с 10 октября) – перемирие было сорвано в первые же часы действия, стороны конфликта обвиняют в срыве друг друга.





Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.





В этот раз Баку начал наступление в Нагорном Карабахе, стремясь восстановить суверенитет над регионом. Ближайшие дни покажут, удастся ли Азербайджану достичь своей цели.