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Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы

21.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Папа Римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы во время интервью для полнометражного документального фильма "Франческо", премьера которого состоялась в среду на Римском кинофестивале.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Одобрение Папы прозвучало в середине фильма, в котором подробно рассматриваются вопросы, которые больше всего волнуют Франциска, включая окружающую среду, бедность, миграцию, расовое неравенство и неравенство доходов, а также людей, наиболее пострадавших от дискриминации.

"Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они дети Божьи. Нам нужен закон о гражданском союзе, чтобы они были защищены законом", - сказал Франциск.

Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск уже поддерживал гражданские союзы однополых пар в качестве альтернативы однополым бракам. Однако он никогда публично не высказывался в пользу гражданских союзов в качестве Папы.


По информации La Repubblica, в фильме есть трогательная сцена, когда Папа звонит однополой паре с тремя детьми, которые не решались приводить детей в церковь. Франциск посоветовал им в любом случае взять детей в церковь, не обращая внимание на чужие суждения.

Церковь только в последние годы признала необходимость специального законодательства для гомосексуальных пар.
 
 
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Папа Римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы во время интервью для полнометражного документального фильма "Франческо", премьера которого...
 
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