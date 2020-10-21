Услуги МТС подорожают с 1 ноября на 4%

Источник материала: Onliner

С 1 ноября тарифы МТС вырастут на 4%. Изменения по традиции обусловлены развитием инфраструктуры, в частности планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и в сельской местности, внедрением новых технологических решений.

Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС, куда включены абонентская плата по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильная передача данных и пр., отмечается на сайте оператора, осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.