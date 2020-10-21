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Услуги МТС подорожают с 1 ноября на 4%
Источник материала: Onliner
С 1 ноября тарифы МТС
Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС, куда включены абонентская плата по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильная передача данных и пр., отмечается на сайте оператора, осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.
Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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С 1 ноября тарифы МТС вырастут на 4%. Изменения по традиции обусловлены развитием инфраструктуры, в частности планами по активному расширению сети 4G как в городской,...
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