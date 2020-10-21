Рабочих мобилизуют на забастовку против Лукашенко

Оппоненты Александра Лукашенко мобилизуют силы для общенациональной забастовки. Участникам стачек пообещали финансовую помощь.





Команда Тихановской вовсю готовится к забастовке

Более 3,7 тысячи работников на 181 предприятии поддержали общенациональную забастовку, свидетельствуют данные инициативы «Честные люди» на вечер 21 октября.

На «Гродно Азоте» идею забастовки поддерживают свыше 400 человек, на Минском тракторном заводе и Минском автомобильном заводе — по 300 человек, на «Беларуськалии» и «Нафтане» — по 220 человек, на Минском заводе колесных тягачей и на Мозырском НПЗ — по 120 человек.

Общенациональная забастовка должна начаться 26 октября в случае, если власти не выполнят требования народного ультиматума . Светлана Тихановская выставила режиму три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены.

После объявления народного ультиматума лидер перемен провела встречи с представителями крупнейших белорусских предприятий и записала специальное видеообращение к рабочим.

В случае экономических репрессий и потери работы участникам общенациональной забастовки Светлана Тихановская гарантировала финансовую помощь из фонда солидарности BySol. В случае смены власти она также пообещала аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать все судимости и при наличии подтверждающего документа компенсировать все административные штрафы, которые наложила нынешняя власть; восстановить на работе без прерывания стажа и выслуги всех, кого уволили за участие в протестах.

По состоянию на 20 октября, за помощью в фонд солидарности BySol обратилось более 1,6 тысячи человек. Свыше 830 заявок были верифицированы, помощь получили более 600 человек. BySol выплатил уволенным по политическим причинам около 1 млн евро.

Кроме того, отдельная помощь была оказана стачечным комитетам на предприятиях. По их запросам фонд выделил более 136 тысяч евро. К примеру, рабочие «Беларуськалия» получили свыше 57 тысяч евро, МАЗа — свыше 22 тысяч евро, МТЗ — около 13 тысяч евро.

«Мы выделили помощь организованным структурам рабочих, которые существуют на заводах и ведут различного рода протесты. Как правило, это итальянская забастовка. Такой формат позволяет, с одной стороны, оставаться на работе, чтобы их не уволили, а с другой — участвовать в протестах. На многих предприятиях люди часто не просят денег. Они просят информационной, методической, экспертной поддержки и так далее, потому что самое главное в забастовке — это идея. Люди бастуют не для того, чтобы получить компенсацию, а чтобы жить в нормальной стране», — рассказал Naviny.by один из основателей фонда солидарности BySol и Национального забастовочного комитета Андрей Стрижак.

Самосбывающееся пророчество

В Беларуси уже пробовали проводить общенациональную забастовку. В середине августа из-за фальсификации выборов и насилия в отношении мирных демонстрантов по многим предприятиям прокатилась протестная волна.

Часть работников МТЗ, МАЗ и других минских предприятий уходила со смены и организовывала демонстрации в столице. Из-за забастовки солигорских шахтеров два дня не работали три из четырех рудоуправлений «Беларуськалия». Власти ответили на протесты заводчан репрессиями. Постепенно забастовочная волна затихла.

«Если считать результатом полную остановку всех заводов страны и уход Лукашенко, то этого не произошло. Но после этих выступлений как минимум сформировались группы взаимодействия на предприятиях, которые до сих пор существуют и, по сути, ушли в подполье», — отметил Андрей Стрижак.

Кроме того, сказал он, условия для эффективной забастовки в XXI веке отличаются от тех, что были в XX веке. Сейчас, чтобы нанести серьезный экономический ущерб и таким образом заставить власти выполнить требования, не нужно мобилизовать тысячи людей, а достаточно нескольких рабочих в ключевых точках, чтобы остановить работу завода.

«Никто не знает, где и какой рабочий, ответственный за ключевой процесс, может начать чего-то не делать, как это положено по инструкции. А инструкции написаны таким образом, что их часто выполнять очень сложно. Таких точек огромное количество. Власть не может подстраховаться везде. Поэтому в XXI веке нет потребности в мобилизации всех рабочих, чтобы завод стал», — подчеркнул один из основателей Национального забастовочного комитета.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований Лев Львовский считает общенациональную забастовку самым эффективным инструментом мирного протеста.

По его мнению, «общенациональная забастовка может стать успешной, если рабочим удастся скоординироваться». После этого забастовочный процесс может приобрести лавинообразный характер. Если несколько важных предприятий начнут бастовать, то уже на следующий день к ним могут присоединиться другие.

«Забастовки, как и массовые митинги, — это в некотором роде самосбывающееся пророчество. Там главная проблема — это координация. Если многие работники поверят в себя и свои силы, а стачкомы смогут преодолеть давление начальства, то, действительно, всё получится. Если каждый по своим причинам захочет быть не первым, а вторым, если люди останутся запуганными, то в итоге никакой массовой забастовки не случится», — сказал экономист в комментарии для Naviny.by.