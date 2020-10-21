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Советник Тихановской: мы будем просить о реструктуризации госдолга Беларуси после новых выборов

21.10.2020 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соратники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской намерены ходатайствовать о выделении Беларуси международной финансовой поддержки на период после проведения новых честных выборов президента.

Советник Тихановской: мы будем просить о реструктуризации госдолга Беларуси после новых выборов

Об этом заявил советник Тихановской по экономике, член Координационного совета по урегулированию политического кризиса (КС), вице-президент аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович во время онлайн-пресс-конференции 21 октября.

По его словам, команда Тихановской совместно с КС будет работать над обеспечением финансовой поддержки Беларуси в переходный период.

Алехнович сообщил, что имеет в виду идею создания специального международного антикризисного фонда для страны. «Этот инструмент не является чем-то новым. Такие фонды создавались после Второй мировой войны для Германии, в конце 1989 года для Польши, для Греции — после глобального финансового кризиса, а также для Украины», — отметил он.

Команда Тихановской будет просить о введении моратория на оплату внешнего государственного долга «на какой-то короткий срок — на 12 месяцев», чтобы Беларусь «смогла средства тратить не на оплату своих долгов, а направить их в экономику и поддерживать белорусских граждан».

«Мы будем разговаривать о реструктуризации государственного долга, — сказал он. — Все эти шаги имеют прецеденты, они осуществляются в мире. Мы имеем и моральное, и экономическое право апеллировать к международным финансовым институтам и иностранным правительствам, чтобы эти три вещи для Беларуси обеспечить».

Алехнович перечислил структуры, куда представители демсил намерены обращаться с ходатайствами о выделении такой помощи: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Еврокомиссия и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

 

Алесь Алехнович — ученик автора польских реформ Лешека Бальцеровича, учился в Лондонской школе экономики, работал в одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний Ernst&Young. Формирует команду экономических специалистов вокруг Светланы Тихановской.
 
 
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Соратники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской намерены ходатайствовать о выделении Беларуси международной финансовой поддержки на период после...
 
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