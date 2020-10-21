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В life:) рассказали о снижении цен на роуминг в России
Источник материала: Tut.by
Путешествуя по России, абоненты life:) смогут пользоваться связью в роуминге по новым тарифам. Об этом говорится в
Оператор заявляет, что с первого ноября снижается стоимость услуг:
Кроме того, компания запустит пакет «Каждые 0,1 ГБ в России за 3 рубля», чтобы абоненты могли «комфортно пользоваться мобильным интернетом в роуминге». Подключить пакет можно будет на сайте life.com.by, в мобильном приложении или через USSD *8585#.
«Абоненты life:) могут пользоваться связью в роуминге без непредвиденных расходов до тех пор, пока на счете есть деньги», — заключается в сообщении компании.
Напомним: о снижении тарифов на голосовой роуминг в России с первого ноября
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Оператор заявляет, что с первого ноября снижается стоимость услуг.
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