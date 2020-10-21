В life:) рассказали о снижении цен на роуминг в России

Источник материала: Tut.by

Путешествуя по России, абоненты life:) смогут пользоваться связью в роуминге по новым тарифам. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.





Оператор заявляет, что с первого ноября снижается стоимость услуг:

исходящий звонок в Беларусь: 0,27 руб./мин. вместо 1,60 руб./мин.;

исходящий звонок по стране пребывания: 0,65 руб./мин. вместо 1,60 руб./мин.;

входящий звонок: 0,11 руб./мин. вместо 0,70 руб./мин.;

исходящие СМС: 0,09 руб./мин. вместо 0,70 руб./мин.

Кроме того, компания запустит пакет «Каждые 0,1 ГБ в России за 3 рубля», чтобы абоненты могли «комфортно пользоваться мобильным интернетом в роуминге». Подключить пакет можно будет на сайте life.com.by, в мобильном приложении или через USSD *8585#.

«Абоненты life:) могут пользоваться связью в роуминге без непредвиденных расходов до тех пор, пока на счете есть деньги», — заключается в сообщении компании.

Напомним: о снижении тарифов на голосовой роуминг в России с первого ноября заявили и в МТС . «Изменение тарифов происходит в рамках дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства», — добавили представители оператора.