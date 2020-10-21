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В life:) рассказали о снижении цен на роуминг в России

21.10.2020 21:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Путешествуя по России, абоненты life:) смогут пользоваться связью в роуминге по новым тарифам. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.


Оператор заявляет, что с первого ноября снижается стоимость услуг:

  • исходящий звонок в Беларусь: 0,27 руб./мин. вместо 1,60 руб./мин.;
  • исходящий звонок по стране пребывания: 0,65 руб./мин. вместо 1,60 руб./мин.;
  • входящий звонок: 0,11 руб./мин. вместо 0,70 руб./мин.;
  • исходящие СМС: 0,09 руб./мин. вместо 0,70 руб./мин.

Кроме того, компания запустит пакет «Каждые 0,1 ГБ в России за 3 рубля», чтобы абоненты могли «комфортно пользоваться мобильным интернетом в роуминге». Подключить пакет можно будет на сайте life.com.by, в мобильном приложении или через USSD *8585#.

«Абоненты life:) могут пользоваться связью в роуминге без непредвиденных расходов до тех пор, пока на счете есть деньги», — заключается в сообщении компании.

Напомним: о снижении тарифов на голосовой роуминг в России с первого ноября заявили и в МТС. «Изменение тарифов происходит в рамках дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства», — добавили представители оператора.

 
 
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Оператор заявляет, что с первого ноября снижается стоимость услуг.
 
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