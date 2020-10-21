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"Белая Русь" заявила о планах создать партию

21.10.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель провластной организации "Белая Русь" и депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько 21 октября заявил, что организации нужно формировать свою партию. Это он сделал во время проведения диалоговой площадки в Витебске.



"Похоже, нам нужно формировать партию. Предварительное условное название — Партия народного единства "Белая Русь". Слово "единство", предусматривает правоцентристскую партию с хорошим левым молодёжным крылом, с социальными гарантиями", — цитирует слова Давыдько БЕЛТА.

По словам бывшего главы Белтелерадиокомпании, сейчас начнётся работа над уставом и программой политической силы. В ближайшие дни проект устава появится на сайте "Белой Руси". 

Давыдько заверил, что возглавлять партию не собирается, лидера будут искать: "Это должен быть молодой уверенный государственник".

Партию планируют организовать сразу после конституционной реформы. Давыдько также предположил, что референдум по Конституции может пройти в марте-апреле следующего года.
 
Теги: Витебск
 
 
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Председатель провластной организации "Белая Русь" и депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько 21 октября заявил, что организации нужно формировать свою...
 
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