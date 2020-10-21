|
Инвестиции и благосостояние: Лукашенко провел совещание по ключевым вопросам
21.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам, передает телеканал «МИР 24».
На мероприятие пригласили 25 высших должностных лиц, Это руководители правительства, Национального собрания, Верховного суда, губернаторы, силовой блок и Минздрав. Во время встречи обсудили наиболее важные вопросы: экономику, политику и общественную безопасность. Акцент в будущем году будет сделан на привлечение инвестиций, рост благосостояния белорусов и контроль цен на социально значимые товары. Скоро в республике пройдет Всебелорусское собрание, где определят планы на ближайшие пять лет.
По словам премьер-министра Романа Головченко, ситуация в экономике правительством оценивается как стабильная и управляемая. Реальный сектор экономики падения не допустил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, ситуация в экономике правительством оценивается как стабильная и управляемая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)