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Инвестиции и благосостояние: Лукашенко провел совещание по ключевым вопросам

21.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам, передает телеканал «МИР 24».

На мероприятие пригласили 25 высших должностных лиц, Это руководители правительства, Национального собрания, Верховного суда, губернаторы, силовой блок и Минздрав. Во время встречи обсудили наиболее важные вопросы: экономику, политику и общественную безопасность. Акцент в будущем году будет сделан на привлечение инвестиций, рост благосостояния белорусов и контроль цен на социально значимые товары. Скоро в республике пройдет Всебелорусское собрание, где определят планы на ближайшие пять лет.

«Правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года. А значит, мы еще встретимся, возможно, в ноябре, после ноябрьских праздников, и уже более детально рассмотрим перспективу будущего года. А в декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства», – сказал Лукашенко.

По словам премьер-министра Романа Головченко, ситуация в экономике правительством оценивается как стабильная и управляемая. Реальный сектор экономики падения не допустил.



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По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, ситуация в экономике правительством оценивается как стабильная и управляемая.
 
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