Латушко уверен в успешности ультиматума Тихановской

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) Павел Латушко уверен в шансах на успех объявленного экс-кандидатом в президенты Светланы Тихановской ультиматума властям. Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции 21 октября.





«Если мы Александру Лукашенко расскажем все, что мы планируем сделать, тогда это не будет сюрпризом для нелегитимной власти. Поэтому давайте наберемся терпения: соответствующая программа действий отработана еще на прошлой неделе, она одобрена всеми лидерами инициатив, структур, которые представляют гражданское общество в Беларуси, прежде всего штабом Светланы Тихановской», — сказал экс-дипломат.

По его словам, программа содержит комплекс предложений в различных сферах деятельности государства и общества: экономики, промышленности, культуры, образования, науки, за исключением сфер, обеспечивающих жизнь, здоровье и безопасность людей. К ним Латушко отнес обеспечение продуктами питания и медицину.

Власть, заявил Латушко, должна понимать, что количество действий и инициатив со стороны ее оппонентов в контексте объявленного ультиматума «будет только нарастать к 26 октября».

Член президиума КС заявил, что «произойдет общенациональная забастовка, к которой готовятся все силы гражданского общества», «к этому будет прилагаться целый перечень других событий и мероприятий».

«Для меня в данном случае есть один риторический вопрос: действительно ли общество готово согласиться и забыть, что на сегодня в белорусских тюрьмах уже находятся 102 политических заключенных? Действительно ли общество готово забыть, что на улицах Минска были застрелены граждане? Я думаю, что нет, общество с этим не согласится и этого не забудет. Поэтому шансы на то, что 26 октября забастовочный процесс будет иметь место и широкий резонанс, очень велики», — сказал Латушко.

Экс-дипломат заявил, что белорусский протест «идет не сверху, а снизу и востребованность реакции властей на протестную активность возникает именно снизу». Смягчение меры пресечения для некоторых политзаключенных Латушко связал с длительным мирным протестом со стороны общества.

«У Координационного совета есть свой план, — сказала член президиума КС Ольга Ковалькова. — И, конечно же, мы понимаем, что система сейчас не так стабильна, как нас пытаются убедить. Поэтому мы будем очень серьезно на нее воздействовать. И наши белорусы, люди, которые каждое воскресенье выходят на акции протеста, — это основная наша движущая сила».

13 октября находящаяся за рубежом Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям ультиматум об отставке Александра Лукашенко, прекращении насилия и освобождении политзаключенных. Экс-кандидат в президенты заявила, что если до 25 октября эти требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», а 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».