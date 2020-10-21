Бюджетников и работников предприятий хотят свозить на митинги в Минск. Некоторых - под угрозой увольнения

Источник материала: Tut.by

На улицах Минска в предстоящие выходные, по всей видимости, будет еще многолюднее, чем в предыдущие. Бюджетники и работники предприятий со всей страны сообщают, что их созывают в столицу на субботний и воскресный провластные митинги. Некоторым из них пообещали премию или отгулы, а кому-то угрожали увольнением, непродлением контракта или лишением все той же премии при отказе (в распоряжении редакции есть несколько соответствующих аудиозаписей). Есть и те, кто собирается на митинг по идейным убеждениям. При этом место и время сбора не разглашаются, в некоторых случаях людей (в основном минчан) просят «быть наготове, чтобы выйти на несколько часов». Рассказываем, что нам удалось узнать о «секретных» провластных митингах, которые планируют провести в предстоящие выходные. (А в конце текста смотрите пояснение, что можно сделать, если вас принуждают пойти на митинг и грозят увольнением.)



Провластный митинг 16 августа в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где и когда могут пройти митинги

Сразу уточним, что информация о предстоящих митингах в столице не размещается в открытых источниках. О том, что в Минск намерены свозить людей, нам сообщают работники организаций и предприятий. За последние дни мы получили сотни таких сообщений. По этой информации, из регионов активно свозить людей в столицу намерены в воскресенье. Судя по количеству сообщений, которые нам прислали читатели, и числу человек, обеспечить привоз которых обязали руководителей предприятий и исполкомов, на провластные митинги 25 октября намерены собрать явно больше людей, чем было на митинге 16 августа . Тем более некоторых минских бюджетников просят приходить с семьями, в том числе детьми старше 15 лет.

Планируется, что в воскресенье в столице организуют несколько площадок, на которые будут съезжаться люди. По нашей информации, одна из них будет на Октябрьской площади, вторая — у стелы. Предположительно, должно быть еще две площадки. К примеру, на одном из новополоцких предприятий, которому нужно обеспечить приезд около 100 человек, сообщили именно о четырех точках, на которые нужно свозить людей.

Подготовкой площадки на Октябрьской площади, в том числе светового оборудования и сцены, по нашей информации, уже активно занимаются. Правда, организации, которые, по нашим данным, вовлечены в этот процесс, отказываются комментировать ситуацию. Во Дворце Республики и в «Минскконцерте», которые ранее принимали участие в подготовке женского форума в «Минск-Арене», сообщили, что не владеют информацией о каких-либо концертах в Минске в предстоящие выходные. Во Дворце Республики также не смогли подтвердить информацию, что к подготовке концерта на Октябрьской площади подключилось Управделами президента. В Минкульте тоже не располагают такими сведениями. Не удалось это узнать и в Мингорисполкоме.



Такое сообщение получили работники одного из крупных гомельских предприятий. К слову, во многих городах выезд запланирован в районе 7.00.

На субботу, по нашим данным, также запланирован провластный митинг. Он может пройти в первой половине дня у стелы. Созывают на него в основном минских бюджетников и работников столичных предприятий. К примеру, нам сразу несколько человек сообщили, что с МТЗ на одном из провластных митингов должно присутствовать больше 1000 человек, но пока неизвестно, в какой из дней — 24 или 25 октября. На предприятии не смогли уточнить, приглашены ли их работники в таком количестве на какое-либо мероприятие в предстоящие выходные.

При этом в некоторых минских организациях и на предприятиях попросили работников «быть наготове, чтобы выйти на несколько часов». Сообщается, что это может потребоваться как в субботу, так и в воскресенье.

Появится ли Лукашенко на митинге

Несколько источников сообщили, что на воскресном митинге планируется выступление Александра Лукашенко. Предположительно, на Октябрьской площади. По крайней мере, здесь готовятся к его возможному визиту. Посетит ли он в итоге воскресный провластный митинг — узнаем в воскресенье.

Напомним, 16 августа Лукашенко приезжал на митинг на площади Независимости.

Если вы располагаете информацией о местах, в которых намерены провести планируемые провластные митинги, их маршруте, а также о том, кого на них пригласили, оформляют ли командировки, оплачивают ли проезд и так далее, то пишите в телеграм @bobkov_tut или на e- mail: bobkov@tutby.com. Если у вас есть аудиозаписи разговора с руководством о необходимости поехать на провластные митинги либо фотографии и скриншоты переписки на эту тему, то также присылайте нам.

На чем планируют доставлять людей на митинги

Свозить людей намерены как автобусами, так и поездами. Поступила информация, что дополнительные составы собираются пустить из областных центров, из некоторых городов — до четырех поездов. Как и 16 августа, этих поездов не будет в расписании, а пускать в них собираются по списку. К примеру, из Гомеля могут пустить 4 таких состава, в общей сложности больше 60 вагонов. На БелЖД на просьбу уточнить, сколько поездов намерены направить на подвоз людей, попросили написать запрос.

В Минск со всей страны свозят людей на митинг за Лукашенко. Как выглядят «карусели»

Но основным транспортом будут автобусы. При этом работников предприятий, как правило, привозят на транспорте нанимателя. «Запрещают приезжать самим, только на автобусах предприятий, туда и назад тем же путем», — сообщил один из читателей. Любопытно, что некоторые видят пользу такой поездки в том, что «можно задарма повидаться с близкими в Минске».

В случае с доставкой работников бюджетных организаций зачастую исполкомы размещают заявки на сайте госзакупок на транспортные услуги. Заявок, которые напрямую указывали бы на поездки 24 или 25 октября в Минск, мы не нашли. Возможно, они появятся чуть позже. Но судя по информации на сайте госзакупок по другим госмероприятиям, поездка из Барановичей в Минск и обратно на автобусе на 40 мест может обойтись ориентировочно в 1000 рублей, а из Витебска в столицу и обратно на автобусе на 50 мест — примерно в 1100 рублей. При этом источник финансирования, как правило, — районный или областной бюджет.



16 августа людей на митинг также привозили поездами, которых не было в расписании

Кого и из каких регионов созывают

Нам пришли сообщения о том, что будут свозить людей на митинги из всех областных центров, из многих районных городов (в том числе Бобруйска, Мозыря, Лунинца, Столина, Полоцка). Пожалуй, проще перечислить, из каких городов нет подобных сообщений.

На местах власти не подтверждают, что в выходные намерены отправлять людей в Минск. Так, в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома сообщили, что не располагают информацией о каких-либо мероприятиях, которые намерены провести в эти выходные в Минске, а также о том, что на них активно зовут людей из регионов, а на некоторых предприятиях отправляют под угрозой увольнения.

Среди тех, кого хотят привезти из регионов в столицу, много бюджетников (работники школ, детских садов, вузов), работники таможни, исправительных учреждений, предприятий, сельского хозяйства, ЖКХ, энергетиков. Нам сообщили, что в выходные на митингах могут оказаться в том числе работники «Гомсельмаша», БЕЛАЗа, Новополоцкой ТЭЦ, «Промжилстроя», «Белпочты», «Белтелекома», «Минсктранса», «Минскводоканала» и многих других.

На субботу среди прочих пригласили работников Минского молочного завода № 1, Минского завода безалкогольных напитков, сообщили читатели.



Митинг 16 августа в Минске. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как и чем (не) убеждают людей пойти на митинги

Нам пришло много сообщений о том, что работников организаций убеждают поехать на провластные митинги в Минск, в том числе обещая премии (суммы называются разные, в отдельных случаях они доходят до 100−120 рублей) и отгулы, а в некоторых случаях — угрожая увольнениями, непродлением контрактов и лишением все тех же премий. В нашем распоряжении есть несколько записей того, как в бюджетных организациях угрожали увольнениями и проблемами на работе тем, кто не пойдет на митинги. К слову, некоторые отказывались из-за своей позиции, некоторые ссылались на занятость. Было также сообщение о том, что люди предлагают деньги коллегам, чтобы те за них съездили в Минск.

«Руководство говорило, что не продлят контракт, что отказ скажется на зарплате и что мы, бюджетники, должны поддерживать государство. Своему руководству я объяснила, что за зарплату в 500 рублей я не держусь. Пока молчат. Может, я у них уже в черном списке, но мне все равно», — написала работник бюджетной организации из Минска.

«В школе предлагают пойти на митинг за действующую власть. Дают 4 выходных. Дату не называли пока, но сказали, в субботу или в воскресенье. Вызывает директор каждого по одному от учителей до хозперсонала», — рассказывает один из читателей.

«В государственных организациях собирают людей для митинга в воскресенье за Лукашенко. Желание не спрашивают, намекают на то, что от поведения в воскресенье будет зависеть исход всякого рода проверок на работе», — сообщил еще один читатель.

«Сегодня сильный прессинг, всех гонят на митинги 24-го и 25-го числа», — рассказал учитель одной из минских гимназий.

При этом не забываем также про тех, кто собирается пойти на провластные митинги по идейным соображениям. Правда, мы получили только одно подобное сообщение.

«Нас никто не заставляет, — написала читательница. — Сейчас даже те, кто не голосовал за Лукашенко, двумя руками за него, уже не то что 80, а все 90% за него… Поэтому люди сами идут отстаивать свою позицию».

В некоторых организациях и на предприятиях руководство «по-человечески» просит коллег пойти на митинги.

Можно ли отказаться от участия в митинге и куда жаловаться на нанимателя

Если коротко, то да, можно отказаться.

В законный выходной день никто не имеет права понуждать работников принимать участие в митингах, так как у работников нет обязанности посещать митинг по требованию нанимателя, это не входит в должностные обязанности, поясняют юристы. Если же грозят увольнением за отказ принять участие, то это является нарушением трудового законодательства.

Если наниматель требует от работника пойти на митинг, угрожая, к примеру, увольнением или потерей места в общежитии, то работник может сообщить об этом в Департамент госинспекции труда при Минтруда. Кроме того, если наниматель необоснованно (к примеру, без нарушения трудовой дисциплины) угрожает увольнением, то есть все основания обратиться в суд. К слову, что касается судов по трудовым отношениям, то достаточно высокий процент вынесения решений в пользу работника. К примеру, в первом полугодии 2020-го по искам о восстановлении на работе в пользу заявителя было 82 решения суда из 210, о выплате зарплаты — 874 из 1058. Это следует из данных на сайте Верховного суда.

Но наверняка не каждый, кто окажется в подобной ситуации, захочет обращаться в суд. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, еще можно написать в СМИ. Также можно воспользоваться сервисами наподобие «Скорая взаимопомощь» или обратиться в фонд солидарности BYSOL, они предназначены для помощи пострадавшим из-за своей гражданской позиции. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о трудоустройстве уволенных, обучении, переквалификации и карьерном консультировании.

При этом работников не только не имеют права понуждать в выходной день принимать участие в митинге, но также не могут принуждать высказываться в поддержку того или иного человека, движения и так далее. Проще говоря, даже если работника позвали на митинг в поддержку какого-то конкретного человека и он согласился под угрозой увольнения (или по какой-то другой причине), он не обязан на митинге высказываться именно в поддержку этого человека. По Конституции, каждый из нас имеет право на собственное мнение.

Кроме того, требование со стороны нанимателей пойти на митинг «еще и противоречит праву граждан на выражение своего мнения, так как они могут быть не согласны с направленностью митинга», добавляют юристы.