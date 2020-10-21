ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» неожиданно победил «Реал», а у «Локомотива» забил наш Лисакович

22.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

21 октября — второй игровой день группового этапа Лиги чемпионов. И он начался с довольно неожиданной победы донецкого «Шахтера» над «Реалом». А в параллельном матче отличился наш соотечественник Виталий Лисакович. Все результаты матчей этого дня — в нашем материале.


Фото: Reuters

После первого периода на табло в Мадриде был прямо-таки сенсационный счет 0:3 в пользу «Шахтера» — забили Тете, Соломон, а еще один голевой удар засчитали в свои ворота Варану.

Однако второй период прошел уже под диктовку «Реала». К 60-й минуте благодаря Модричу и Жуниору Винисиусу счет был 2:3. А в добавленное время отличился еще и Вальверде. Однако последний мяч после подсказки VAR (офсайд) засчитан не был. Таким образом, украинская команда добилась громкой гостевой победы.

В параллельном матче «Зальцбург» принимал московский «Локомотив». Этот матч закончился ничьей, и в этом есть заслуга нашего Виталия Лисаковича, который спас команду от поражения на 75-й минуте. Интересно, что на поле он вышел лишь за 6 минут до этого.

Что касается остальных матчей, которые закончились ближе к полуночи, то «Бавария» катком прошлась по «Атлетико» — 4:0, «Интер» сыграл вничью с «Боруссией М» 2:2, «Аякс» минимально проиграл дома «Ливерпулю» 0:1, «Манчестер Сити» уверенно победил «Порту» 3:1, «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» 4:0, а «Олимпиакос» дома победил «Марсель» 1:0.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня - второй игровой день группового этапа Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полиция Грузии задержала захватчика заложников в банке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика