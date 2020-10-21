«Шахтер» неожиданно победил «Реал», а у «Локомотива» забил наш Лисакович

Источник материала: Tut.by

21 октября — второй игровой день группового этапа Лиги чемпионов. И он начался с довольно неожиданной победы донецкого «Шахтера» над «Реалом». А в параллельном матче отличился наш соотечественник Виталий Лисакович. Все результаты матчей этого дня — в нашем материале.



Фото: Reuters

После первого периода на табло в Мадриде был прямо-таки сенсационный счет 0:3 в пользу «Шахтера» — забили Тете, Соломон, а еще один голевой удар засчитали в свои ворота Варану.

Однако второй период прошел уже под диктовку «Реала». К 60-й минуте благодаря Модричу и Жуниору Винисиусу счет был 2:3. А в добавленное время отличился еще и Вальверде. Однако последний мяч после подсказки VAR (офсайд) засчитан не был. Таким образом, украинская команда добилась громкой гостевой победы.

В параллельном матче «Зальцбург» принимал московский «Локомотив». Этот матч закончился ничьей, и в этом есть заслуга нашего Виталия Лисаковича, который спас команду от поражения на 75-й минуте. Интересно, что на поле он вышел лишь за 6 минут до этого.

Что касается остальных матчей, которые закончились ближе к полуночи, то «Бавария» катком прошлась по «Атлетико» — 4:0, «Интер» сыграл вничью с «Боруссией М» 2:2, «Аякс» минимально проиграл дома «Ливерпулю» 0:1, «Манчестер Сити» уверенно победил «Порту» 3:1, «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» 4:0, а «Олимпиакос» дома победил «Марсель» 1:0.