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По телевизору анонсировали создание партии «Союз» за интеграцию России и Беларуси

22.10.2020 06:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новая политическая партия «Союз» может появиться в Беларуси до конца года. Об этом сообщил телеканал ОНТ. Движение вырастет из гражданской инициативы «Союз», которое объединяет граждан, выступающих за интеграцию Беларуси и России. Сейчас инициатива занимается сбором предложений по внесению корректировок в действующую Конституцию.

В партии уже определились с программными положениями: предлагают продлить отпуск по уходу за ребенком до 4 лет, выдавать кредиты на жилье по 2%, установить 7-часовой рабочий день и выход на пенсию в 55 лет. Но своей главной задачей партия видит помощь властям России и Беларуси в реализации Договора о создании Союзного государства.

«Гражданская инициатива „Союз“ — добровольное объединение граждан и юридических лиц Российской Федерации и Республики Беларусь для совместной деятельности, направленной на укрепление Союзного государства России и Беларуси», — сказано на сайте инициативы. Ее сопредседатель Сергей Лущ заявил, что новость о создании партии вызвала в обществе широкий отклик.

 
Теги: Новости
 
 
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Новая политическая партия «Союз» может появиться в Беларуси до конца года. Об этом сообщил телеканал ОНТ. Движение вырастет из гражданской инициативы «Союз»,...
 
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