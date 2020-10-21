По телевизору анонсировали создание партии «Союз» за интеграцию России и Беларуси

Источник материала: Onliner

Новая политическая партия «Союз» может появиться в Беларуси до конца года. Об этом сообщил телеканал ОНТ. Движение вырастет из гражданской инициативы «Союз», которое объединяет граждан, выступающих за интеграцию Беларуси и России. Сейчас инициатива занимается сбором предложений по внесению корректировок в действующую Конституцию.

В партии уже определились с программными положениями: предлагают продлить отпуск по уходу за ребенком до 4 лет, выдавать кредиты на жилье по 2%, установить 7-часовой рабочий день и выход на пенсию в 55 лет. Но своей главной задачей партия видит помощь властям России и Беларуси в реализации Договора о создании Союзного государства.



«Гражданская инициатива „Союз“ — добровольное объединение граждан и юридических лиц Российской Федерации и Республики Беларусь для совместной деятельности, направленной на укрепление Союзного государства России и Беларуси», — сказано на сайте инициативы. Ее сопредседатель Сергей Лущ заявил, что новость о создании партии вызвала в обществе широкий отклик.