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Донецкий «Шахтер» победил «Реал» в Лиге чемпионов

22.10.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уже в первом тайме украинский клуб вел со счетом 3:0 после точных ударов бразильца Тете, израильтянина Соломона и автогола французского легионера мадридцев Варана.

Донецкий «Шахтер» победил «Реал» в Лиге чемпионов

Вторая половина матча, который состоялся в Мадриде, прошла под диктовку хозяев. К 60-й минуте благодаря Модричу и Винисиусу счет стал 2:3. В добавленное время забил Вальверде, но из офсайда.

Зеркально прошла предыдущая встреча клубов в 2015 году. Мадридцы вели со счетом 4:0, но «горняки» чуть не сравняли счет — 4:3.

В параллельном матче «Зальцбург» — «Локомотив-Москва» отличился белорус Виталий Лисакович. На 75-й минуте бывший игрок солигорского «Шахтера» спас россиян от поражения. На поле он вышел за шесть минут до своего дебютного гола в Лиге чемпионов.

 
 
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Уже в первом тайме украинский клуб вел со счетом 3:0 после точных ударов бразильца Тете, израильтянина Соломона и автогола французского легионера мадридцев Варана
 
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