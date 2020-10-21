Донецкий «Шахтер» победил «Реал» в Лиге чемпионов

Уже в первом тайме украинский клуб вел со счетом 3:0 после точных ударов бразильца Тете, израильтянина Соломона и автогола французского легионера мадридцев Варана.





Вторая половина матча, который состоялся в Мадриде, прошла под диктовку хозяев. К 60-й минуте благодаря Модричу и Винисиусу счет стал 2:3. В добавленное время забил Вальверде, но из офсайда.

Зеркально прошла предыдущая встреча клубов в 2015 году. Мадридцы вели со счетом 4:0, но «горняки» чуть не сравняли счет — 4:3.

В параллельном матче «Зальцбург» — «Локомотив-Москва» отличился белорус Виталий Лисакович. На 75-й минуте бывший игрок солигорского «Шахтера» спас россиян от поражения. На поле он вышел за шесть минут до своего дебютного гола в Лиге чемпионов.