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КС имеет особый план для протестующих по воскресеньям

22.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Координационный совет имеет план действий на случай, если Александр Лукашенко не выполнит ультиматум Светланы Тихановской, но раскрывать его совет пока не будет.

Об этом во время пресс-конференции заявили члены президиума Координационного совета Павел Латушко и Ольга Ковалькова.

«Если мы Александру Лукашенко расскажем все, что планируем сделать, это не будет сюрпризом для нелегитимной власти, поэтому давайте наберемся терпения. Соответствующая программа действий отработана еще на прошлой неделе, она одобрена всеми лидерами инициатив, структур, которые представляют гражданское общество Беларуси, и, в первую очередь, штабом Светланы Тихановской. Поэтому мы исходим из алгоритма, который одобрен. Власть должна понимать, что количество этих действий будет нарастать. К общенациональной забастовке готовятся все силы гражданского общества, к этому будет прилагаться целый перечень различных мероприятий», - заявил Латушко, которого цитирует tut.by.

Ольга Ковалькова добавила, что «система сейчас не так стабильна», поэтому Координационный совет будет серьезно на нее воздействовать.

«Люди, которые каждое воскресенье выходят на акции протеста — это наша основная движущая сила и для них у нас будет отдельный план», - заявила Ольга Ковалькова.

 
 
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Координационный совет имеет план действий на случай, если Александр Лукашенко не выполнит ультиматум Светланы Тихановской, но раскрывать его совет пока не будет.
 
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