Латушко: Радикальной люстрации не будет в случае смены в Беларуси

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко не прогнозирует радикальной люстрации в случае прихода оппозиции к власти, обещает, что не совершившие уголовных преступлений останутся на госслужбе.

"Никто не собирается рвать на куски Александра Лукашенко (…) К власти придут люди, которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, Административный кодекс страны и все другие законодательные акты, регулирующие жизнь нашего общества", - заявил Латушко на пресс-конференции в среду, передает Интерфакс-Запад .

"Если чиновник совершил уголовно наказуемое преступление, соответствующим образом в отношении него будут возбуждаться процедуры дознания, следствия. Если следствие придет к необходимости представления обвинительного заключения - соответственно обвинительное заключение и суд. И суд уже только может признать виновность или невиновность, и степень этой ответственности", - продолжил Латушко.

Касаясь вопроса необходимости работы нынешних чиновников при будущей власти, Латушко заявил, что "все здоровые силы, все профессионалы, все, кто готов служить (…) народу и государству, а не конкретному лицу, который почему-то ставит знак равенства "Я – это государство" - те будут востребованы и, безусловно, будут использованы и новой властью".