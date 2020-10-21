Советник Тихановской: Мы будем просить о реструктуризации госдолга Беларуси после новых выборов

Источник материала: АФН

Советник Светланы Тихановской по экономике Алесь Алехнович заявил, что после новых честных выборов Беларуси будет необходимо провести реструктуризацию внешнего государственного долга.

По его словам, команда Тихановской будет просить о введении моратория на оплату внешнего государственного долга «на какой-то короткий срок, на 12 месяцев», чтобы Беларусь «смогла средства тратить не на оплату своих долгов, а направить их в экономику и поддерживать белорусских граждан».

«Мы будем разговаривать о реструктуризации государственного долга. Все эти шаги имеют прецеденты, они осуществляются в мире. Мы имеем и моральное, и экономическое право апеллировать к международным финансовым институтам и иностранным правительствам, чтобы эти три вещи для Беларуси обеспечить», - сказал Алехнович, которого цитирует БелаПАН .

Одновременно, команда Тихановской совместно с КС будет работать над обеспечением финансовой поддержки Беларуси в переходный период.

Алехнович пояснил, что имеет в виду идею создания специального международного антикризисного фонда для страны.

«Этот инструмент не является чем-то новым. Такие фонды создавались после Второй мировой войны для Германии, в конце 1989 года для Польши, для Греции — после глобального финансового кризиса, а также для Украины», — отметил он.

Алехнович перечислил структуры, куда представители демсил намерены обращаться с ходатайствами о выделении такой помощи: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Еврокомиссия и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).