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Внутренняя эмиграция, или как сбежать в "Восьмой регион"

22.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из самых известных и популярных художников Беларуси Сергей Гриневич открыл в Гродно выставку монументальных произведений «Восьмой регион».

Внутренняя эмиграция, или как сбежать в "Восьмой регион"
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- Это выставка о внутренней эмиграции. Каждый из нас иногда хочет уйти во внутреннюю эмиграцию, чтобы избежать контакта с системой, с бюрократией, но это бесполезная и бесперспективная идея, потому что, нравится вам это или нет, система сама придет к вам. У нас семь регионов, а внутренняя эмиграция - это такой регион номер 8. Когда-то в социальных сетях он назывался Вейшнорией, а сегодня можно назвать Щучинщиноц. Поэтому «8 регион» - место, куда мы стремимся. Мечта совершенно бесполезная и недостижимая, но попробовать надо, - поясняет Сергей Гриневич.


Художник Сергей Гриневич и куратор выставки, дизайнер Ирина Варкулевич. Фото БП

Выставка «8 регион» включает 76 работ. Это «отрывки» из разных проектов. Они располагаются в 10 залах на трех этажах. Многие работы откликаются событиями, происходящими в нашей стране.

Гриневич - известный белорусский монументалист, работает с большими форматами. Однако это первая подобная ретроспективная выставка художника в Беларуси - ранее не было площадки, на которой можно было бы разместить более 15 картин.

- Это большая сложность, потому что в нашем городе нет зала, где их можно было бы выставить. Гродно - областной центр, где нет художественного музея. Нам негде выставлять своих художников и устраивать приличные выставки иностранцев, - рассказывает Сергей Гриневич.



Первый зал раскрывает библейские сюжеты с новой точки зрения, во втором располагаются портреты близких Сергею Гриневичу людей. 





Третий зал посвящен военной символике, демонстрирует условность добра и зла. 





Четвертый - зал Ленина - пробуждает дух советского прошлого, который, по мнению автора, есть в каждом из зрителей.





Пятая комната ироничная с культом красоты и гламура. 



Седьмая комната помогает почувствовать себя в центре безликой массы людей, в шпильках системы. 





Восьмой - экологический зал, посвященный окружающей среде. В девятой комнате художник размышляет о светских событиях последних лет. В последней, десятой, комнате автор играет с рефлексией, а зритель становится соучастником художественного процесса.
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В течение трех недель выставку можно будет увидеть по средам (с 15.00 до 18.00), пятницам (с 16.00 до 19.00) и субботам (с 14.00 до 17.00). Планируется привезти выставку в Минск. Сейчас там ищут подходящую площадку.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Один из самых известных и популярных художников Беларуси Сергей Гриневич открыл в Гродно выставку монументальных произведений «Восьмой регион».
 
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