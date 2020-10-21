- Это выставка о внутренней эмиграции. Каждый из нас иногда хочет уйти во внутреннюю эмиграцию, чтобы избежать контакта с системой, с бюрократией, но это бесполезная и бесперспективная идея, потому что, нравится вам это или нет, система сама придет к вам. У нас семь регионов, а внутренняя эмиграция - это такой регион номер 8. Когда-то в социальных сетях он назывался Вейшнорией, а сегодня можно назвать Щучинщиноц. Поэтому «8 регион» - место, куда мы стремимся. Мечта совершенно бесполезная и недостижимая, но попробовать надо, - поясняет Сергей Гриневич.









Художник Сергей Гриневич и куратор выставки, дизайнер Ирина Варкулевич. Фото БП





Выставка «8 регион» включает 76 работ. Это «отрывки» из разных проектов. Они располагаются в 10 залах на трех этажах. Многие работы откликаются событиями, происходящими в нашей стране.



Гриневич - известный белорусский монументалист, работает с большими форматами. Однако это первая подобная ретроспективная выставка художника в Беларуси - ранее не было площадки, на которой можно было бы разместить более 15 картин.





- Это большая сложность, потому что в нашем городе нет зала, где их можно было бы выставить. Гродно - областной центр, где нет художественного музея. Нам негде выставлять своих художников и устраивать приличные выставки иностранцев, - рассказывает Сергей Гриневич.













Первый зал раскрывает библейские сюжеты с новой точки зрения, во втором располагаются портреты близких Сергею Гриневичу людей.









Третий зал посвящен военной символике, демонстрирует условность добра и зла.









Четвертый - зал Ленина - пробуждает дух советского прошлого, который, по мнению автора, есть в каждом из зрителей.









Пятая комната ироничная с культом красоты и гламура.





Седьмая комната помогает почувствовать себя в центре безликой массы людей, в шпильках системы.









Восьмой - экологический зал, посвященный окружающей среде. В девятой комнате художник размышляет о светских событиях последних лет. В последней, десятой, комнате автор играет с рефлексией, а зритель становится соучастником художественного процесса.

#1# Іvan Tsyrkunovich Фото



