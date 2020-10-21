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В чем шанс организации «мегамитинга» в поддержку Лукашенко
Источник материала: Партизан
Судя по сообщениям в социальных сетях, в ближайшее воскресенье власти планируют организовать в Минске многотысячный митинг в поддержку Александра Лукашенко.
Нечто подобное в столице уже было 16 августа, когда глава государства выступил на площади Независимости.
Автобусы с участниками провластного митинга 16 августа. Фото «Радыё Свабода»
Главный редактор заблокированной Трибуны Олег Горунович в связи с организацией «мегамитинга» призвал жителей регионов: «Не отказывайтесь от поездки в столицу», пишет
– Мне кажется, это шанс, –
А приехав в город, просто идите туда, куда велит сердце. Там вам точно будут рады, сто процентов. Ну или как минимум 97.
Если хватит смелости, можно посмотреть и на Лукашенко. Просто не забудьте крикнуть ему: «Уходи!»
Вас точно кто-нибудь поддержит. Минчане развозят бабушек и вообще людей после акций. Может, и по регионам потом завезем? Я готов мотануться хоть в Гомель и доставить туда в воскресенье троих-четверых человек.
Давайте превратим мегамитинг «За Беларусь» в невероятное шествие новой Беларуси.
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Судя по сообщениям в социальных сетях, в ближайшее воскресенье власти планируют организовать в Минске многотысячный митинг в поддержку Александра Лукашенко.
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