В Москве стендап-комики собрали 700 000 рублей в поддержку белорусов

"Еврорадио" . Об этом на своей странице в "Инстаграме" рассказал белорусский комик, работающий на телеканале ТНТ, Павел Залуцкий, передает





"Спасибо большое всем комикам, площадкам, организаторам и зрителям! Вместе мы — сила!" — написал Залуцкий.

















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