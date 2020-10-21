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Дайвер снял на видео знакомство с белухой

22.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский водолаз Данил Кошовенко плавал в Японском море у острова Попова, который находится недалеко от Владивостока. Там он встретил дружелюбную белуху.

На кадрах, сделанных ныряльщиком, запечатлено, как млекопитающее без страха приближается к нему. И неожиданно позволяет даже несколько раз погладить себя по голове. 

© Sputnik / Александр Пирагис
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Несмотря на то, что молодой человек опасался животного, любопытство оказалось сильнее: он протянул руку белухе. В ответ она начала плавать вокруг дайвера на спине и пускать пузырьки воздуха. Такие действия этого вида млекопетающих считаются способом общения. Встреча под водой продлилась около 20 минут, пока у мужчины не закончился воздух в баллоне.

Несмотря на дружелюбный настрой животного, жителей просят к ним не приближаться в целях безопасности. Но любопытство и удивление этого парня оказались сильнее страха и опасений.

Необычное событие могло произойти из-за того, что кит тесно контактировал с людьми в "китовой тюрьме" еще в 2019 году. Белух и косаток стали часто встречать у побережья Приморья после того, как "пленников" выпустили в бухте Средняя недалеко от города Находка.

 
 
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Российский дайвер встретился с белухой у острова Попова, животное испугало водолаза, но любопытство молодого человека было сильнее страха. Смотрите на видео, как...
 
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