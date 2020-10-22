Рынок корпоративных облигаций Беларуси по-прежнему едва дышит

Источник материала: Ежедневник

Как таковой инвестиционной активности на рынке корпоративных облигаций как не было, так и нет. Несмотря на некоторое оживление, ситуация больше напоминает агонию.

Согласно данным Министерства финансов, в сентябре в Беларуси было зарегистрировано семь выпусков корпоративных облигаций от семи белорусских компаний. Общий объем выпусков составил 116,8 млн долларов в эквиваленте. Вроде и неплохой показатель, учитывая, что в августе было в два раза меньше, но не стоит обнадеживаться.

Основной объем в сентябре дал 4-й выпуск ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", на сумму аж 100 млн долларов. Причем, выпуск закрытый, по сути представляющий собой государственную поддержку важного предприятия с сомнительными перспективами по погашению. По сути, еще один рыночный механизм привлечения инвестиций был утоплен в белорусском экономическом чуде.

Так, согласно условиям выпуска, все 100 млн долларов облигаций государственной компании выкупят три государственных белорусских банка и один государственный, но российский: Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Белвнешэкономбанк. Срок обращения облигаций до сентября 2023 года. С учетом того, что у БелАЗа, уже сейчас кредитов и замов набрано на миллиард рублей, а это прогнозируемая выручка за весь 2021 год, то еще 260 млн рублей (по текущему курсу Нацбанка) в эту корзину класть очень и очень рискованно.

Вторым по величине заемщиком стала опять же государственная компания АСБ-Лизинг, которая является структурным подразделением Беларусбанка. Поэтому выпуск объемом на 10 млн евро, это тоже, можно сказать, подпитка механизма поддержки государственных производителей.

Итого, реально рыночными из всех можно назвать только пять выпусков на сумму 3,9 млн долларов в эквиваленте. Среди них самыми крупным эмитентом стал БПС-Сбербанк, который зарегистрировал выпуск облигаций на 7 млн белорусских рублей с невероятно низкой доходностью в 5,25% годовых. Впрочем, этот выпуск тоже можно не учитывать, так как он является целевым, со сроком обращения всего в три месяца. Для сравнения, вышедший на рынок облигаций ресторан «Арбат» предлагает свои облигации, номинированные в белорусских рублях, с доходностью в 16% годовых.

Среди других эмитентов в сентябре отметились: разработчик ПО для автоматизации бизнеса ОАО «Аетсофт» (выпуск на 900 тыс. долларов), инвестиционный консультант ЗАО «Айгенис» (выпуск на 1 млн долларов) и девелопер ЗАО «Битлэнд» (выпуск на 300 тыс. рублей). Вот и вся инвестиционная активность на сегодня).