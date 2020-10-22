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Вкусно и просто. Классический рецепт квашеной капусты на зиму

22.10.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Классический рецепт квашеной капусты на зиму

Фото: vkuso.ru

Ингредиенты

Капуста 3 кг
Морковь 300 г
Соль (каменная без йода) 3 ст. л. с горкой
Семена укропа, перец горошком по вкусу

Капусту шинкуем тонкой соломкой. Морковь натираем на крупной терке. Выкладываем подготовленные овощи в глубокую емкость, пересыпаем их солью. Руками перетираем капусту с морковью, чтобы овощи выделили сок.

Хорошо утрамбовываем овощную массу в кастрюле, сверху ставим гнет (можно перевернутую тарелку с грузом). Емкость с капустой оставляем в теплом помещении на трое суток, чтобы запустить процесс брожения. Несколько раз в день протыкаем капусту  чистой деревянной палочкой до самого дна, чтобы выпустить углекислый газ.

Через три дня брожение закончится, рассол станет прозрачным. Налет аккуратно убираем, капусту перекладываем в банки и ставим на хранение в холодное место. Приятного аппетита!

Продолжительность брожения во многом зависит от температуры в помещении. В тепле этот процесс происходит быстрее, в прохладных условиях может растянуться на 5–6 дней. Основной признак, указывающий на готовность капусты, — это отсутствие признаков брожения, прозрачность рассола.

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