Вкусно и просто. Классический рецепт квашеной капусты на зиму

Ингредиенты
|Капуста
|3 кг
|Морковь
|300 г
|Соль (каменная без йода)
|3 ст. л. с горкой
|Семена укропа, перец горошком
|по вкусу
Капусту шинкуем тонкой соломкой. Морковь натираем на крупной терке. Выкладываем подготовленные овощи в глубокую емкость, пересыпаем их солью. Руками перетираем капусту с морковью, чтобы овощи выделили сок.
Хорошо утрамбовываем овощную массу в кастрюле, сверху ставим гнет (можно перевернутую тарелку с грузом). Емкость с капустой оставляем в теплом помещении на трое суток, чтобы запустить процесс брожения. Несколько раз в день протыкаем капусту чистой деревянной палочкой до самого дна, чтобы выпустить углекислый газ.
Через три дня брожение закончится, рассол станет прозрачным. Налет аккуратно убираем, капусту перекладываем в банки и ставим на хранение в холодное место. Приятного аппетита!
Продолжительность брожения во многом зависит от температуры в помещении. В тепле этот процесс происходит быстрее, в прохладных условиях может растянуться на 5–6 дней. Основной признак, указывающий на готовность капусты, — это отсутствие признаков брожения, прозрачность рассола.