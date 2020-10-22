Два российских космонавта и один американский астронавт благополучно вернулись на землю (видео посадки)

Источник материала: Tut.by

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган, трансляция велась на сайте Роскосмоса.



Фото: roscosmos.ru

С МКС на Землю вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Корабль отстыковался от МКС в ночь на четверг в 02.32 мск. На станции продолжают работу космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, из-за связанных с пандемией требований сразу после возвращения в Москву Иванишин и Вагнер смогут увидеть только тех родственников, которые не входят в группу риска и пройдут ПЦР-тестирование. В ЦПК уточнили, что дети младше 12 лет и родители космонавтов старше 65 лет будут допущены к членам экипажа «после прохождения [космонавтами] острого периода реабилитации, это пять-семь дней».

Утечка на МКС

Иванишин и Вагнер проводили на МКС научные эксперименты, а с августа участвовали в поисках места утечки воздуха со станции. Утром 15 октября Иванишин доложил на Землю, что возможное место негерметичности найдено в промежуточной камере российского модуля «Звезда» при помощи пакетика чая . По словам космонавтов, причиной утечки могла стать трещина, позднее ее загерметизировали временными средствами.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, окончательно утечку ликвидируют уже после посадки «Союза МС-16».