В Бресте стартовал гастрофест. Смотрите, какие сеты и почем можно попробовать в 15 заведениях

Источник материала: Tut.by

С 21 октября по 11 ноября в Бресте снова пройдет гастрофест. Впервые он будет тематическим. Тема — кино. Какие заведения участвуют, что именно придумали шеф-повара и какими кинолентами вдохновлялись, рассказывает «Брестская газета» .

Ресторан средиземноморской и греческой кухни El Greco





Сет по мотивам фильма «Щепотка перца»: салат «Фатуш овощной», пита, гирос, запеченный картофель, фалафель, хумус, соус «Дзадзики», баклава.

В фильме греческий мальчик провел свое детство в Турции с дедушкой-кулинаром. Рецепты и специи ресторана El Greco соответствуют традициям этих стран.

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Гоголя, 65.

Кафе «Клуб 11 11»





Сет по мотивам фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»: французский луковый пирог, кобб салат с мидиями и сыром дор блю, филе цыпленка с фисташками на подушке из тыквенного пюре, брускетта с хумусом, брускетта с рататуем, малиновый крем.

Блюда, представленные в сете, приготовлены по рецептам из фильма. Этот гастросет полностью погрузит вас в атмосферу жизни главной героини фильма Джулии Пауэлл.

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Л. Рябцева, 124.

Carpe Diem





Сет по мотивам фильма «Мексиканец»: похлебка позоле, кесадилья/кесадийя с курицей, буррито чили кон карне, сальса Роха, соус гуакамоле, кукурузные начос, шоколадный брауни по-мексикански, мороженое.

Сет Carpe Diem состоит из блюд мексиканской кухни. Попробовав их, вы почувствуете перчинку жизни гангстера Джерри и откроете для себя захватывающий вкус его приключений.

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Советская, 34.

Гастро-клуб «Место»





Сет по мотивам мультфильма «Рататуй»: суп от мышонка Реми (французский луковый суп с гренкой и сыром пармезан), блюдо от Лингвини — свиные медальоны с соусом Гюсто и овощами Рататуй на гарнир (свиные медальоны под яблочным соусом и запеченными овощами), салат от Колетт (французский салат с беконом и яйцом пашот), Улитки Эго.

Сет гастро-клуба «Место» полностью погрузит вас в атмосферу Парижа и французской кухни. Шеф-повар, как и главный герой мультика «Рататуй», готов удивлять своим уникальным вкусом и кулинарным талантом.

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Карбышева, 28 (2 этаж).

Суши-бар YAKUZA sushi





Сет по мотивам фильма «Ешь, пей, мужчина, женщина»: пикантные роллы с тунцом и лососем тар-тар (соевый, имбирь, васаби в наборе), суп тайский карри с курицей и манго на кокосовом молоке, опаленный лосось, с двумя видами соусов, рисом, капустой кимчи и пряным нутом с кинзой, трюфель ручной работы из темного шоколада с перцем чили и имбирем.

Китайские предки знали, что самый простой способ начать диалог — разделить обед или ужин, и чем больше в нем блюд, тем выше шанс достичь взаимопонимания. YAKUZA sushi предлагает остановиться, насладиться сетом из множества блюд и пообщаться друг с другом.

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Гоголя, 87.

Кафе «Гагарин»





Сет по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: блинчик с килькой, яблоком и горчицей, блинчики с маринованным лососем, грушей и сырным кремом, икра баклажанная, запеченная с черносливом свинина, овощи-гриль и луковый конфитюр, печеный картофель со сметаной и сыром, утиная грудка в абрикосовой глазури со сладкой морковью и запеченным яблоком с медом и грецким орехом, рассольник с языком и сметаной, творожные шарики, пряженые со взбитой сметаной и клубничным соусом.

Кафе создало машину времени и окунет вас в теплые советские воспоминания!

Сет только в заведении.

Адрес: ул. Дзержинского, 14.

Бар LOFT





Сет по мотивам сериала «Игра престолов»: Черный замок: картофельные дольки в хрустящей черной панировке, куриное бедро в беконе и бальзамическом креме с домашним томатным соусом; Красный замок: сырно-творожные шарики в пряной красной панировке; Железный флот: брускетты на домашней темной чиабатте с нежным ростбифом, карамелизированным луком и пряным кремом; Дыхание дракона: острая тортилья с сыром Моцарелла, перцем халапеньо и соусом чили; Золотые плащи: слоеные палочки с сыром Моцарелла и соусом «чатни»; пирог Ланнистеров: домашний пирог с пармой, томатами и сыром Моцарелла; салат Дорн: листья салата, сладкая груша, карамелизированный грецкий орех, сыр Данаблю и цитрусовая заправка; Король ночи: домашнее мороженое с кунжутом.

Вас ждет большое разнообразие блюд, как на лучших пирах в домах Таргариенов, Ланнистеров, Старков и Тиреллов. Сет позволит окунуться в эпоху первых людей, огнедышащих драконов и белых ходоков. Наполнить себя самыми захватывающими эмоциями и разделить весь спектр вкусовых впечатлений в компании дорогих вам людей.

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Советская, 73.

Caffe Venezia





Сет по мотивам фильма «Поездка в Италию»: Salmone all Toscana (семга в соусе с овощным гарниром), Pasta con le cozze (паста с мидиями), Baguette con crudo (багет с крудо), Cannoli (канноли).

Caffe Venezia предлагает отправится в путешествие в Италию в центре Бреста. Вас ждет кулинарное приключение в виде сета из четырех блюд. Вы сможете ощутить себя в центре фильма «Поездка в Италию».

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Интернациональная, 5.

Кафе-бар «Солод»





Сет по мотивам фильма «Афоня»: суп «Солянка» мясная, картофельные зразы с сливочно-грибной начинкой, со сметаной, лангет из говядины в винном соусе с томатами черри и рукколой, гарнир из запеченной мини-моркови с тимьяном и чесноком, конфеты «Птичье молоко» собственного производства, напиток из облепихи и мяты.

Кафе-бар «Солод» представляет знаменитый обед одного из главных героев комедии «Афоня». Солянка, лангет, картофельные зразы — все, что нам давно знакомо, заиграет новыми красками и погрузит вас в атмосферу ироничных и смешных жизненных ситуаций из фильма.

Сет только в заведении.

Адрес: ул. Дубровская, 7а.

Pizza Smile





Сет по мотивам сериала «Острые козырьки»: пицца «Острый козырек», курочка в соусе «Каннам» с панчанам, жареная сельдь по-Бирмингемски с овощами гриль, запеченная свинина с кисло-сладким соусом «от тетушки Полли».

Сет отображает банду острых козырьков, которая характерна своим неповторимым стилем. Команда Pizza Smile постаралась показать в сете заботу о родных и близких, стиль одежды, характер и упорство и сдержанность главных героев для достижения задуманных целей.

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Московская, 328.

Бар «Мята Брест»





Сет по мотивам мультфильма «Лило и Стич»: поке с лососем под соусом понзу (рис, соус понзу, лосось, бобы эдамаме, салат чука, томаты черри, краснокочанная капуста, водоросли нори, кунжут, соус терияки), суп Саймин (бульон даси, корень имбиря, лапша пшеничная, перепелиное яйцо, сыр фета, ветчина, лук-перо), сэндвич пипи с говядиной (пряная булочка, говядина, острый коу-слоу, томаты, сыр чедр), сэндвич моа с филе цыпленка (пряная булочка, филе цыплёнка, коу-слоу, томаты, сыр чедр), батат-фри с пармезаном и соусом алоха (батат, карри, паприка, пармезан, соус алоха).

Развитие событий в мультфильме «Лило и Стич» происходят на Гавайях, а этот сет включает в себя блюда классической гавайской кухни. При просмотре этого мультфильма, ощущается легкость и простота, так же и с сетом бара «Мята Брест».

Сет только в заведении.

Адрес: ул. Карбышева, 28 (3 этаж).

Ресторан отеля HERMITAGE





В Бресте 21 октября стартовал гастрофест. Вот какие сеты по 22 рубля можно попробовать в 15 заведениях (фото)

Сет по мотивам фильма «Вкус жизни»: микс салатов с лангустином и сырно-апельсиновым соусом, равиоли с рикоттой, шпинатом и трюфельным соусом, филе утки с шафрановым соусом, а-ля фондан с маскарпоне и малиновым соусом.

Изысканная кухня фильма совпадает со взглядами именитого шефа HERMITAGE! Искусство во всем! Во вкусе, в приготовлении, в замысле, в подаче!

Сет только в заведении.

Адрес: ул. Чкалова, 7.

Mimino





Сет по мотивам фильма «Мимино»: закуски холодные, нутовая паста с оливковым маслом и сумах, закуска с аджапсандали с кинзой, форшмак из копченой скумбрии и сельди с домашним хлебом, горячая закуска, ачма с имеретинским и сливочным сыром со шпинатом и сливочным соусом с голубым пажитником, горячее блюдо, запеченные ленивые хинкали с цыпленком в соусе жульен с хмели-сунели и куркумой, лали -грузинская Када с арахисом и ягодным соусом.

Сет олицетворяет путешествие и переживания главного героя Валентина Мизандари, поэтому в нем представлены как блюда грузинской кухни, так и других на кавказский манер.

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Московская, 275 (ДК профсоюзов).

Пиццерия POMPEII PIZZA





Сет по мотивам фильма «Один дома»: пицца «Кевин» (домашняя томатная паста, сыр моцарелла, нежная руккола, пикантная салями, творожный сыр с прованскими травами и ароматное орегано), пицца «Один дома» (домашняя томатная паста, сыр моцарелла, вяленое мясо (прошутто), маслины, сочные черри, нежная руккола и ароматное орегано), салат на хлебной тарелке «Рождественское чудо» (ароматная фокачча, хрустящие листья салата, сочные черри, маслины, свежий огурец, болгарский перец, творожный сыр с прованскими травами и фирменная заправка).

Основные составляющие сета — это пиццы — любимое блюдо главного героя фильма Кевина! Пиццерия POMPEII PIZZA приглашает насладиться фестивальным сетом по мотивам легендарной комедии, вернуться в детство и поверить в рождественское чудо.

Сет можно взять с собой.

Адрес: ул. Пушкинская, 20.

Кафе «Ночь, улица, фонарь…»





Сет по мотивам фильма «Пряности и страсти»: пряный мясной бульон с нутом и гриссини, сочная свинина конфи с орехово-грибным соусом и индийским рисом кхир, шоколадный фондан с индийскими пряностями и домашним облепиховым мороженым.

Сет объединил в себе историю фильма «Пряности и страсти» о семье индийских эмигрантов, открывших ресторан во Франции. Фестивальный сет от кафе «Ночь, улица, фонарь…» — это микс индийской и европейской кухонь, который позволяет почувствовать новый вкус традиционных европейских рецептов с пряными индийскими нотками.

Сет только в заведении.

Адрес: пр. Машерова, 50/2 (вход со стороны Советской).