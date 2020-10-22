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Во сколько обойдется онлайн-кредит на 3 тысячи рублей

22.10.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Условия кредитования с каждой неделей становятся все жестче. Вариантов становится меньше, а ставки по кредитам продолжают расти. Для тех, кто предпочитает решать вопросы, не выходя из дома, FINANCE.TUT.BY подготовил обзор онлайн-кредитов.


фото с сайта: pixabay.com

Мы выбрали кредиты, которых оформляются и выдаются онлайн через банковские сервисы удаленного доступа, такие как мобильное приложение или интернет-банкинг. Мы не рассматривали овердрафт-кредиты, кредитные карты и кредиты, предназначенные для определенных категорий клиентов банка.

Данные актуальны по состоянию на 18:00 20 октября.

В таблице собрана четверка кредитов, для оформления и получения которых не нужно идти в отделение банка.

Банк, кредит

Ставка (изменение); срок; сумма

Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия; способ погашения

Альфа-Банк,
Онлайн-кредит

27,9%; от 6 до 36 месяцев; до 5 000 BYN

без справки о доходах; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; наличие текущего счета в банке, открытого не ранее 30 дней до подачи заявки; аннуитет

Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online

27,99% (+3 п. п); от 13 до 60 месяцев; до 7 000 BYN

без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически; дифференцированный платёж

Белинвестбанк,
Личный выбор (безналичным перечислением)

24,9% (без изменений); от 6 месяцев до 5 лет; до 5 000 BYN

без справки о доходах; до 1 дня, мгновенное зачисление; бесплатная виртуальная карта, оформление до 6 часов; дифференцированный платеж

Цептер Банк,
Онлайн кредит

24% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3 000 BYN

без справки о доходах; 24 часа, зачисление в течение нескольких часов; от 20 BYN за выпуск карты; дифференцированный платеж

Банк, кредит

Ставка (изменение); срок; сумма

Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия; способ погашения

Альфа-Банк,
Онлайн-кредит

27,9%; от 6 до 36 месяцев; до 5 000 BYN

без справки о доходах; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; наличие текущего счета в банке, открытого не ранее 30 дней до подачи заявки; аннуитет

Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online

27,99% (+3 п. п); от 13 до 60 месяцев; до 7 000 BYN

без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически; дифференцированный платёж

Белинвестбанк,
Личный выбор (безналичным перечислением)

24,9% (без изменений); от 6 месяцев до 5 лет; до 5 000 BYN

без справки о доходах; до 1 дня, мгновенное зачисление; бесплатная виртуальная карта, оформление до 6 часов; дифференцированный платеж

Цептер Банк,
Онлайн кредит

24% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3 000 BYN

без справки о доходах; 24 часа, зачисление в течение нескольких часов; от 20 BYN за выпуск карты; дифференцированный платеж

Что нужно знать об онлайн-кредитах

  • Кредиты, которые оформляются и выдаются удаленно, сегодня обойдутся в 24−27,99% годовых;
  • За последний месяц Банк Дабрабыт увеличил ставку на 3 процентных пункта. Альфа-Банк возобновил кредитование. По нашим данным в начале июля этот кредит выдавался под 23,9%, сегодня — под 27,9%. Белинвестбанк и Цептер Банк сохранили ставку на прежнем уровне;
  • Особенность онлайн-кредитов в том, что для их зачисления необходимо зарегистрироваться в онлайн-сервисе банка. Это может быть банковское приложении или интернет-банкинг. В некоторых случаях будет необходимо иметь текущий счет или карту. Например, для получения кредита в Альфа-Банке текущий счет не должен быть «моложе» 30 дней. В Цептер Банке кредит зачисляется на пластиковую карту, выпуск которой обойдется не менее чем в 20 рублей в зависимости от типа карты и займёт около 7 дней;
  • Если кредит необходим уже завтра, и вы не являетесь клиентом банков из таблицы, то быстрее всего новый клиент сможет оформить кредит в Белинвестбанке и Банке Дабрабыт. Вся процедура займет около 1 дня;
  • Онлайн-кредиты выдаются на небольшие суммы: от 3 до 7 тысяч рублей, и на сроки до 2−5 лет;
  • График погашения кредита в Альфа-Банке — международный аннуитет. В таком случае платеж каждый месяц одинаковый. В трех других банках действует дифференцированным график погашения: в первый месяц платеж самый большой и каждый месяц идет на снижение.

Аннуитет или дифференцированный платеж — есть ли разница?

На итоговую стоимость кредита влияют два параметра: процентная ставка и график погашения. На примере кредита в 3 тысячи рублей сроком на 2 года посчитаем, во сколько обойдутся четыре онлайн-кредита, и сравним разницу переплат при аннуитетном и дифференцированном графике.

В Цептер Банке и Белинвестбанке условия кредитования похожи. Ставка составила 24% и 24,9% соответственно, график погашения — дифференцированный.

Самый дешевый вариант по сумме общей переплаты — в Белинвестбанке. Переплата будет равна 741,33 рубля, первый платеж — 192, 63 рубля. В первый месяц платеж в Цептер Банке будет равен 185 рублям, последний — 127,5 рублям. За 2 года клиент заплатит банку 750 рублей в качестве процентов. Отметим, что кредит Белинвестбанка оказался немного дешевле, несмотря на более высокую процентную ставку, благодаря бòльшим платежам в первый месяцы погашения долга.

В Банке Дабрабыт и Альфа-Банке процентная ставка отличается незначительно. Существенная разница в графике погашения.

Первый платеж в Банке Дабрабыт составит 193,61 рублей и ежемесячно будет снижаться. За два года пользования кредитом переплата составит 866,92 рубля при дифференцированном графике погашения.

В Альфа-Банке платеж будет аннуитетным, или постоянным. Сумма платежа составит 165 рублей, а сумма процентов за весь срок кредитования будет самой большой из рассмотренных вариантов — 960 рублей.

 
 
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Условия кредитования с каждой неделей становятся все жестче.
 
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