Как внешний вид сигнализирует окружающим о том, что у нас всё плохо. Стилист и психолог о неочевидном

Источник материала: Tut.by

Для части белорусов 2020 год стал настоящим испытанием. Многие живут в стрессе и апатии. Персональный стилист Анна Чернявская и психолог, арт-терапевт Елена Силаева проследили взаимосвязь внешнего вида и психологического состояния и подумали над тем, как с помощью одежды быстро привести себя в чувство.

Говорим «да» ярким цветам в одежде

— В подростковом возрасте я ходила только в черной одежде. И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что тогда у меня была депрессия, — отмечает Елена.

Любовь к черному, разумеется, не всегда сигнализирует о тревожном состоянии, но часто становится «первым звоночком».

Тогда на помощь психологам приходит цвет. Вытащить человека из состояния апатии помогает простое упражнение: нужно переодеться в более яркую одежду, чтобы почувствовать прилив сил.













Трюк с переодеванием работает в обе стороны: какое состояние мы испытываем — такую одежду надеваем, какую одежду мы надеваем — такое у нас и состояние. Когда у нас нет сил, мы одеваемся сухо, сдержанно и мрачно, — подчеркивает стилист.

Эту связь между колористикой и нашим настроением отмечает и психолог. Например, когда приходят клиенты в тяжелом состоянии, они редко используют яркие карандаши: алый, желтый и голубой лежат без дела. Такие клиенты выбирают блеклые или темные оттенки — серый, коричневый, черный в фаворитах.





Это работает и с детьми, и со взрослыми. Даже те люди, которым трудно понять и обозначить свои чувства, все равно будут отражать эмоции при бессознательном выборе цвета.

Не бойтесь потратить время и силы на выбор наряда и макияж

Конечно, на нас влияет не только цвет. Елена вспоминает меткую ремарку мужа: «Когда у тебя не хватает сил, ты делаешь хвостик и надеваешь брюки». В целом супруг оказался прав: женщина, которая хочет не тратить, а аккумулировать внутренние ресурсы, выбирает максимально простую, удобную и незаметную униформу — от одежды до прически (кстати, наблюдение: чем больше девушке нужна сила, смелость, уверенность или решительность, тем короче у нее волосы).

И зря. Ведь одежда, макияж, укладка — это своего рода пилюля для поднятия настроения, как шоколад. Красивыми хотят быть все, просто не все умеют. А когда ты не умеешь и чувствуешь бессилие, начинаешь сам себя уговаривать, что тебе это не интересно и не нужно.





В практике психолога была клиентка, которая знала, как поднять себе настроение в тяжелые времена: когда ей было плохо, она наряжалась, красилась и шла в город, чтобы побыть среди красивых людей. Елена даже сформулировала правило на этот счет: «Даже если ты опаздываешь, особенно если у тебя очень мало сил, ты должна нарядиться и накраситься, потому что это придает уверенность».

— Когда девушка с двумя детьми наряжается в красивое платье, она отдыхает, делает это для себя, а не для детей. Нет ничего страшного, если это платье надето просто для прогулки во дворе. Так молодая мать может сохранить какую-то часть себя, — утверждает стилист. — Такие моменты показывают, насколько человек к себе внимателен. Многие не понимают, что вещи — это ресурс, который нужно использовать на благо своего эмоционального состояния. Это то, чем можно себя поддержать в трудный период. Общение, еда, алкоголь, поездки — все это нам более привычно. Мы ищем вовне, а искать надо внутри, и создавать ресурс во всем, даже в быту.





Разберите гардероб и определите для себя три любимые вещи

Когда жизненный уклад рушится и многое обесценивается, тяжело найти мотивацию выглядеть хорошо. По словам психолога, не надо изобретать велосипед: возьмите три любимые вещи и носите их в моменты, когда нужна поддержка. А если в гардеробе нет любимых вещей, то пришло время их назначить. Как вещь может стать любимой? Когда вы надеваете ее, чувствуя, что у вас нет сил и настроения, но тем не менее вам делают комплименты и говорят, что она вам очень идет.

Кстати, разбор гардероба тоже может помочь выйти из стрессового состояния. Потому что эта зона, в отличие от ситуации в стране/на работе/в личной жизни, точно вам подконтрольна и тут вы можете навести порядок.





Например, Мари Кондо рекомендует оставлять только те вещи, которые тебя радуют. Как раз в плохом настроении ты как никогда хорошо понимаешь, что тебе нравится, а что бесит без всяких сомнений. То, что раньше мы бы оставили в шкафу под предлогом «похудею на 3 размера» и «когда у меня появится собака, я буду с ней в этом гулять», теперь точно отправится в Kali Laska .

Стоит ли обновлять гардероб в стрессовом состоянии? Вопрос спорный. Если вы в целом любите шопинг, то и в состоянии стресса можно пробовать хотя бы примерить понравившиеся вещи. Если же вы знаете, что поход по магазинам обычно вас не радовал, а только утомлял, то не стоит усугублять свое состояние. К тому же в стрессе велик риск накупить ненужного. Чтобы обезопасить себя, в первые дни после шопинга лучше не срывать бирку и оставить возможность вернуть вещь в магазин.

В любом случае: если вам тревожно и грустно, прежде чем совершить покупку, позвоните или напишите человеку, от которого вы можете получить поддержку. А если что-то сильно бесит, выпустите эту энергию, например хлопните дверью. Возможно, вам полегчает еще до того, как вы откроете кошелек.