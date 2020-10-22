Греем дом электричеством: узнали, какие отопительные приборы есть на рынке и сколько они стоят

Источник материала: Tut.by

Не за горами тот день, когда белорусская АЭС начнет вырабатывать электроэнергию. В ожидании этого события многие владельцы частных домов стали больше интересоваться темой электрообогрева. Мы подготовили обзор белорусского рынка отопительных приборов, работающих от сети.

Электрические котлы

Эти устройства самые простые и автономные. На необходимости обеспечить надежную проводку электросети сложности с установкой электрического котла заканчиваются. Современные котлы работают автономно, поддерживая нужный микроклимат в автоматическом режиме. Они компактные, производительные и полностью безопасные.



Фото: domkotlov.by

Для монтажа не нужна особая вентиляция, дымоход или отдельное помещение. Аппарат занимает мало места, и для начала работы его нужно просто подключить к сети. Неоспоримый плюс — это совсем не дорогие устройства. Самый простой электрокотел — это набор тэнов, которые прогревают воду, и реле, с помощью которого можно задать температуру котловой воды. Задали температуру воды на котле 60 градусов — он и будет ее поддерживать без учета температуры воздуха в помещениях. Это самый неэкономный вариант — простейший котел мощностью 9 кВт будет стоить всего 240 рублей. Такие электрокотлы часто добавляют в существующие системы отопления с твердотопливными котлами. Стоит такая модернизация недорого, а комфорт заметно повышается. Правда, есть один нюанс: устройства потребляют много электроэнергии и выделенной на дом мощности может не хватать.

Агрегаты посерьезней греют дом только тогда, когда это нужно. Они оснащаются комнатными и уличными датчиками, что позволяет поддерживать заданные климатические параметры в помещении максимально точно с минимальным потреблением электроэнергии. Необходимо лишь установить желаемую температуру в помещении, для чего в котле предусмотрено несколько различных режимов, в том числе и режим недельного программирования, при помощи которого можно выставить температуру воздуха для каждого дня и часа недели. Такие стоят гораздо дороже — от 1300 рублей.

С помощью двухконтурной модели получится заодно решить вопрос с горячим теплоснабжением: в продаже есть электрокотлы со встроенным бойлером горячей воды. Правда, их стоимость уже выше — от 5,3 тысячи рублей.

Теплые полы

Пример доступной и эффективной системы — электрический теплый пол. Особенность такой системы отопления — нет котельной, нет радиаторов или конвекторов, циркуляционных насосов, расширительных баков и прочего.

Самый распространенный вид — нагревательные маты. Это материал в виде рулона для подогрева пола, состоящий из медного или стального кабеля, покрытого защитной оболочкой, уложенного волнообразно с расстоянием звеньев около 5−7 см в стеклосетку на клеящемся основании. На одном из концов провода закреплена герметичная муфта, соединяющаяся с терморегулятором, отвечающая за переключение холодного и теплого режимов.



Фото: samelectrik.ru

Он предназначен для укладки в слой клея, на который укладывают плитку. Стоимость квадратного метра такого теплого пола — от 105 рублей. Под ламинат, паркет, линолеум продаются нагревательные пленки.



Фото: leto.net.ua

Еще одна разновидность — водно-электрический теплый пол. Выглядит он как герметичная пластиковая труба определенной длины (в зависимости от размеров помещения). Внутри трубы находится нагревательный провод, покрытый защитной оболочкой из силиконовой резины и тефлона. Остальное пространство заполнено специальным теплопроводящим веществом, труба герметично закрыта. Когда нагревательный провод накаляется, жидкость внутри трубы превращается в пар и возникает эффект пузырькового кипения (nuclear boiling). При нагревании герметично закрытого пространства температура в нем поднимается до 30℃. Укладывается он по такой же схеме, как и обычный водяной теплый пол: на утепленное основание трубы теплого электропола укладывают с определенным шагом и заливаются бетонной стяжкой толщиной 4−6 см. Сверху — плитка. В каждом помещении — свой контур, подсоединяемый к электросети. Управление работой теплого пола осуществляется с помощью программируемого внешнего контроллера и датчика в стяжке.



Фото предоставлено читателем

Помимо того что теплый пол эффективно использует тепло, он обеспечивает его подачу в нижнюю зону помещения, что очень комфортно для находящихся там людей.

Стоимость таких полов под ключ для дома на 100 м2 — от 6 тысяч рублей.

Инфракрасные настенные панели

Основная фишка таких нагревателей — в совмещении трех принципов отопления: тепло, что идет от разогретого камня (эффект печки), естественная конвекция и мягкое инфракрасное излучение. Их толщина — до 40 миллиметров, в режиме нагрева температура поверхности панели отопления не превышает 80 градусов. Эти обогреватели не сушат воздух, так как нагревательный элемент напрямую не контактирует с кислородом, что окутывает теплом предметы, оказавшиеся поблизости.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Высокую эффективность инфракрасных обогревателей обеспечивает цельный металлический корпус и теплонакопитель, который состоит из природных материалов (камень). Панель нагревается до рабочей температуры 85 градусов минут за 15−20, а остывает после отключения питания более часа, тем самым и достигается энергосбережение. Стоимость таких приборов начинается с 125 рублей (для моделей мощностью 300 Вт).

Электрические конвекторы

Электроконвекторы мобильны, предельно понятны в эксплуатации и недороги, потому они заслужили широкое распространение. Их можно монтировать на стену или ставить на ножки и переносить в любой угол помещения. Цена электрических конвекторов наиболее доступна по сравнению с остальными отопительными приборами. Достаточно включить обогреватель в розетку — и он уже работает. Продвинутые модели программируются, могут удалять из воздуха бактерии, вирусы, неприятные запахи и аллергены. Минус — сушат воздух.



Фото: gopb.ru

Самые простые модели стоят недорого: можно найти и за 50 рублей. Более продвинутые и современные — от 150 рублей.

Тепловые насосы

Самым дорогим, но наиболее энергоэффективным решением являются тепловые насосы. Это устройства, которые берут тепло от земли, воды и воздуха и передают его в частный дом. Расходуя всего 3−5 кВт электроэнергии, эти агрегаты способны «перекачать» извне в 3−5 раз больше тепла (отсюда и название — тепловые насосы). Их любят в странах с дорогой электроэнергией, потому что они потребляют ее в разы меньше, чем тот же электрокотел.

Тепловые насосы бывают типа «грунт-вода», «воздух-вода», «воздух-воздух».

Самые дорогие, но и одновременно самые эффективные — насосы «грунт-вода». Кроме покупки самого оборудования потребуется пробурить несколько глубоких скважин. Если сплюсовать все затраты (оборудование, скважины, монтаж), то суммы получаются очень внушительные. Например, героиня нашего материала потратила на подобную систему отопления не меньше 12,5 тысячи евро.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Тепловые насосы «воздух-вода» будут попроще и дешевле. Им не нужны скважины, и тепло они «качают из воздуха». Стоимость оборудования — от 10 тысяч рублей.



Фото: oboiman.ru

Для небольшого по площади жилья подходят тепловые насосы «воздух-воздух». По сути, это самые обычные инверторные кондиционеры. Во время работы на обогрев они забирают тепло из уличного воздуха и переносят его на воздушный теплообменник, находящийся внутри дома. Они имеют колоссальное преимущество: такой тепловой насос очень легко установить и его стоимость сопоставима с обычным электрическим отоплением с помощью конвекторов или электрокотла.

Например, для дачи на 30−40 «квадратов» можно подобрать модели от двух тысяч рублей плюс монтаж — 300−350 рублей. Производитель гарантирует, что оборудование будет работать при температурах до минус 25.



Фото: wootehnik.ru

Если обогревать нужно несколько раздельных помещений, то можно приобрести несколько кондиционеров меньшей мощности или потратиться на мультисплит-системы с двумя или тремя внутренними блоками (цены на такие системы начинаются от 6 тысяч рублей).

Стоит отметить, что первые два типа тепловых насосов обеспечивают дом еще и горячей водой. Если бы не их высокая стоимость, они бы у нас пользовались большей популярностью.