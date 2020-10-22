ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латушко не прогнозирует радикальной люстрации в случае прихода оппозиции к власти

22.10.2020 08:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Член президиума Координационного совета Павел Латушко не прогнозирует радикальной люстрации в случае прихода оппозиции к власти, обещает, что не совершившие уголовных преступлений останутся на госслужбе.

"Никто не собирается рвать на куски Александра Лукашенко (…) К власти придут люди, которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, Административный кодекс страны и все другие законодательные акты, регулирующие жизнь нашего общества", - заявил Латушко на пресс-конференции в среду.

По его словам "если чиновник совершил уголовно наказуемое преступление, соответствующим образом в отношении него будут возбуждаться процедуры дознания, следствия". "Если следствие придет к необходимости представления обвинительного заключения - соответственно обвинительное заключение и суд. И суд уже только может признать виновность или невиновность, и степень этой ответственности", - продолжил Латушко.

Касаясь вопроса необходимости работы нынешних чиновников при будущей власти, Латушко заявил, что "все здоровые силы, все профессионалы, все, кто готов служить (…) народу и государству, а не конкретному лицу, который почему-то ставит знак равенства "Я – это государство" - те будут востребованы и, безусловно, будут использованы и новой властью", цитирует interfax.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета Павел Латушко не прогнозирует радикальной люстрации в случае прихода оппозиции к власти, обещает, что не совершившие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте стартовал гастрофест. Смотрите, какие сеты и почем можно попробовать в 15 заведениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика