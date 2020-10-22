"Союз МС-16 совершил посадку в Казахстане

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Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган, трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Иванишин, Вагнер и Кэссиди эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16". Первым из спускаемого аппарата достали Иванишина, а затем бортинженеров - Вагнера и Кэссиди.





"Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Роскосмоса в Twitter.





Корабль отстыковался от МКС в ночь на четверг в 02:32 мск. На станции продолжают работу космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, из-за связанных с пандемией требований сразу после возвращения в Москву Иванишин и Вагнер смогут увидеть только тех родственников, которые не входят в группу риска и пройдут ПЦР-тестирование. В ЦПК уточнили, что дети младше 12 лет и родители космонавтов старше 65 лет будут допущены к членам экипажа "после прохождения [космонавтами] острого периода реабилитации, это пять-семь дней".





Утечка на МКС

Иванишин и Вагнер проводили на МКС научные эксперименты, а с августа участвовали в поисках места утечки воздуха со станции. Утром 15 октября Иванишин доложил на Землю, что возможное место негерметичности найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда" при помощи пакетика чая. По словам космонавтов, причиной утечки могла стать трещина, позднее ее загерметизировали временными средствами.





Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, окончательно утечку ликвидируют уже после посадки "Союза МС-16".



