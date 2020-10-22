Дело Шеремета: всем обвиняемым продолжили меры пресечения. У здания суда произошли столкновения





Андрей Антоненко остался под стражей до 19 декабря, Юлию Кузьменко оставили под домашним арестом и снова надели электронный браслет, а Яне Дугарь оставили залог.





Прокурор просил продлить всем обвиняемым их меры предосторожности.





Юлие Кузьменко, которая находится под домашним арестом, просили дополнительно надеть электронный браслет. Прокурор сказал, что Кузьменко без разрешения ездила в Минюст, где рассматривали жалобу ее адвоката на экспертов, и приняла участие в протесте. Также он считает, что действия Кузьменко можно расценивать как давление на экспертов.





В то же время, адвокат обвиняемой заявил, что получал у правоохранителей разрешение на выезд женщины из дома, а также в день выезда предупреждал, где находится подзащитная. Защита Кузьменко просил назначить ночной домашний арест вместо круглосуточного, апеллируя, в частности, к тому, что ей нужно работать в больнице.









Ряд нардепов, активистов, ветеранов и волонтеров заявили суду, что готовы взять на поруки Андрея Антоненко. Медсестра Дугарь просила не продлевать ей обязательства, утверждая, что с момента объявления подозрения прошел почти год, а новых рисков за это время прокуратура не привела.





После заседания у здания суда произошли столкновения:





Полиция сообщила, что под судом группа активистов заблокировала выезд служебного транспорта с территории суда. Правоохранители проводят с гражданами разъяснительную работу чтобы восстановить правопорядок и обеспечить беспрепятственный проезд служебного автотранспорта.





Правоохранители открыли дело по статье "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя".





Что было раньше: На заседании 8 октября стало известно, что обвинение хочет вызвать и допросить в суде 263 свидетелей.





Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, двух бывших генпрокуроров, пише т Украинская правда. 21 октября суд отказал в допросах должностных лиц, о которых просила защита обвиняемых, в частности, президента, министра внутренних дел, двух бывших генпрокуроров,т Украинская правда.





Суд решил, в каком порядке будет исследовать доказательства и проводить допросы. Сначала изучат письменные и вещественные доказательства, затем определят, которых экспертов и специалистов надо допросить в дополнение к документам. После этого будут проведены допросы свидетелей, с точным перечнем которых определятся перед началом допросов. И напоследок будут допрошены потерпевшие и обвиняемые.

Предыстория:

Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.





12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.





Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.





25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.







