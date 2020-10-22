Пересел со свежей BMW на Geely. Как ощущения?

Источник материала: Onliner Любая статья про новые модели Geely раскалывает интернет-сообщество на две части. Одни готовы хоть завтра идти брать льготный кредит на Emgrand X7 или Coolray, другие по-прежнему считают, что добра от китайской машины можно не ждать и лучше взять бэушный премиум. Громче всех Geely критикуют владельцы подержанных BMW (особенно тех BMW, которые стоят дешевле, чем новая Geely). Еще в начале 2020 года герой нашей сегодняшней статьи Александр как раз и был тем самым владельцем BMW, который недолюбливал транспортные средства с пометкой Made in China. Но судьба распорядилась так, что парень пересел с относительно свежей BMW 3-Series на новенький Coolray. На одометре Geely уже 5 тысяч километров, можно подвести итоги.

До Geely была BMW F31

Перед тем как купить Geely, Александр катался на немецком дизельном универсале премиум-класса BMW 3-Series предпоследнего поколения (кузов F31). По-белорусским меркам автомобиль еще свеж и бодр. Предпоследняя будка как-никак! «Тройка» была с большим багажником и хорошим дизельным мотором, после чип-тюнинга. Не машина — мечта белоруса. Александру F31 тоже нравился.



Фото носит иллюстративный характер

— Пока 3-Series — это самая любимая машина из всех, что у меня были. Но важно отметить, что продавал я ее не потому, что захотел пересесть на Geely, а потому, что нужны были деньги для открытия автомобильной мойки. С BMW я расстался еще в начале года и в итоге долгое время был без своей машины — ездил на авто супруги. Мы решили, что семье пока достаточно одного автомобиля. Но старенький Nissan жены захотелось обновить, — говорит молодой человек. На семейном совете было принято решение взять Geely Coolray, который предлагался с очень выгодными условиями.

В распоряжении Александра BMW 320d была около трех лет. С завода автомобиль был «задушен» до скромных 163 л. с., но ситуацию исправил чип-тюнинг. После доработки универсал стал развивать 211 л. с. и разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Машина была заднеприводной с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. По этой коробке владелец Geely скучает до сих пор.



Фото носит иллюстративный характер

До F31 было два других BMW

До покупки BMW F31 Александр катался на BMW X5 в кузове Е70. Об этом автомобиле парень давно мечтал, но взял его не с самым лучшим мотором — 3-литровым бензиновым. Кроссовер пробыл у нашего героя недолго — около полугода. До «Икса» Александр пару лет ездил на BMW 530i в кузове Е60. Таким образом, после трех относительно свежих BMW молодой человек пересел на «китайское ведро», как называют Geely на форумах любителей баварской марки.





Как ощущения?

— Если честно, то даже после дизельной BMW новая Geely не показалась «овощем». Она относительно легкая и разгоняется до сотни достаточно быстро. В городе тяги автомобилю хватает. Я купил Geely в конце июля. Дальних поездок пока не было — раза три прокатился в Мозырь. Остальное по городу, — поделился с нами владелец Coolray.













Автомобиль у Александра в самом дорогом исполнении. На момент покупки этот Geely стоил 46 900 рублей. Около 9 тысяч долларов по курсу парень заплатил наличными. Остальное оформил через льготный лизинг для физлиц. Топовая версия кроссовера, как мы знаем, оснащена по самое не хочу. Здесь и круговой обзор с отличной картинкой, и автопарковщик, и панорамная крыша, и полностью светодиодная оптика... Но почему-то в машине забыли установить элементарный датчик дождя. Отсутствие такой опции расстроило бывшего владельца BMW.





Еще Александр пожаловался на ПО, загруженное в мультимедийную систему. Картинка экрана красивая, но закулисье развлекательного комплекса оставляет желать лучшего. Во-первых, как мы уже неоднократно отмечали во время тест-драйвов, на Coolray нет поддержки Apple CarPlay. Во-вторых, штатная система частенько тормозит и имеет ряд недоработок, включая «корявый» перевод. В-третьих, у автомобиля много мелких досадных нюансов, которые замечаешь только покатавшись на Coolray определенное время. Например, каждый раз, садясь в машину, нужно вручную синхронизировать бортовую систему и телефон по Bluetooth. В BMW, к слову, как только ты оказываешься в салоне, система автоматически подтягивает музыку из смартфона.





Относительно скромное пространство на втором ряду Александра не пугает — в «тройке» места сзади примерно столько же. А вот небольшой багажник разочаровал. Вскоре в семье молодого человека будет пополнение, и коляска в грузовой отсек Coolray зайдет только в сложенном виде.





— Вообще, это, конечно, мой просчет. Мы же выбирали вроде как семейную машину, зная, что вскоре у нас появится ребенок. Но я почему-то совершенно не обратил внимания, что у Coolray очень маленький багажник. Сложенная коляска, наверно, влезет, но кроме нее вряд ли что-то положишь. Да и сейчас, когда мы едем с дачи, багажника хватает впритык, — пожаловался владелец Geely.





Про внешний вид

Александра, как и всех адекватных людей, чрезмерно нарядный внешний вид Coolray скорее смущает, нежели внушает чувство солидности и неукротимой мощи. Эти четыре патрубка выхлопной системы, массивный спойлер на пятой двери, сплиттер «под карбон» на переднем бампере, юбки... Все это присутствует в топовой комплектации. Ну хотя бы выхлопные трубы настоящие, а не заглушки.













Почему именно Geely?

— Как я уже говорил, решил обновить семейную машину, потому что автомобиль жены был слишком старым. Брать «бэушку» не хотелось, т. к. позже эту Geely я оставлю жене, а сам, возможно, пересяду на что-то другое. Не хочется, чтобы машина ломалась или доставляла какие-то неудобства. А здесь все-таки гарантия. На новую BMW я пока не зарабатываю, поэтому решил остановить выбор на Geely. Сыграли, конечно, свою роль и выгодные условия приобретения, — поделился своим мнением Александр.





Что не нравится в сравнении с BMW?

По словам автовладельца, у Coolray чуть хуже шумоизоляция, чем в BMW 3-Series. Но это скорее не из-за того, что в Geely хорошая «шумка», а из-за того, что она плохая в F31. На контрасте с идеально настроенной ходовой 3-Series, в Coolray Александра расстраивает подвеска, которая не дарит никаких эмоций при поворотах. В BMW F31, как мы отмечали выше, была автоматическая коробка передач с восемью ступенями. На Geely — роботизированная трансмиссия, которая тоже не пришлась по вкусу бывшему владельцу баварского универсала. Ожидаемо у Coolray оказалась не такая хорошая акустическая система, как на BMW, да и сам мультимедийный комплекс менее продуманный (по сравнению с отличным блоком BMW iDrive).





Что понравилось в сравнении с BMW?

Не поверите, но есть в Geely кое-какие опции, которые могут радовать человека, пересевшего на Coolray с BMW. Например, Александр отметил отличные LED-фары, которые в темное время суток отрабатывают лучше ксенона 3-Series. Еще по сравнению с классической приборной панелью BMW здесь современный цифровой кокпит с сочной картинкой. Ну и конечно — панорамная крыша. Как сказал Александр, «панорама — это то, ради чего можно покупать эту машину».





Как едет?

— Когда я первый раз проехал на Coolray, мне стало стыдно, что я когда-то считал, что кроме BMW никакая машина не может быть динамичной. А здесь 3-цилиндровый «китаец» и динамика 7,7 секунды до сотни! Конечно, все друзья, катающиеся на BMW, прикалываются надо мной. Я уже даже привык. Просто у всех есть стереотип, что Geely — это старый китайский корч с технологиями из 1990-х. Я тоже так думал до первого тест-драйва этой Geely. Наверно, про Atlas я до сих пор так думаю. Но Coolray — это уже Geely новой школы. Это классный современный автомобиль, который не имеет аналогов за свои деньги. Я не боготворю эту машину и не говорю, что она лучше, чем BMW. Но она однозначно лучше любой новой машины, которую можно купить до 20 тысяч долларов, — уверенно завершил свой рассказ Александр.



