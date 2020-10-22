Источник материала: Myfin

​В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка — от 8,99% годовых

Кредит выдают сроком до 20 лет, при этом первоначальный взнос составит всего от 10% стоимости жилья.



Главной особенностью нового кредита стала низкая процентная ставка: первый год она составит всего 8,99%, оставшийся период — 13,35% годовых. Узнайте подробности по телефону +375 44 778 03 53.





Какое жильё предлагают?

Сегодня квартиры от «А-100 Девелопмент» продаются в знаменитой Новой Боровой, квартале «Пирс» и жилом комплексе «Зеленая гавань».

Новая Боровая — современный район в 15 минутах от станции метро «Уручье», который возводится по квартальному принципу жилой застройки Европы.



Новая Боровая













Его особенностью является быстрое развитие социальной инфраструктуры: детские сады, школы, магазины и торговые центры, паркинги, дороги, тротуары и велодорожки возводятся одновременно с жильем. Все дворы имеют закрытую территорию, свободную от автомобилей.











Квартал «Пирс» — завершенный проект компании. Клубный жилой комплекс в 8 км от Минска, в окружении леса и Минского моря, уже введен в эксплуатацию. Сегодня здесь осталось несколько свободных квартир в инновационных домах — ситихаусах.



Квартал «Пирс»













Квартиры имеют окна в пол, открытые террасы и остекленные лоджии, нестандартные планировки и высокие потолки.









На территории расположен декоративный водный канал с благоустроенной деревянной набережной. А во дворах — стильные зоны отдыха с беседками и барбекю, детские и спортивные площадки.











В жилом комплексе «Зеленая гавань», который возводится среди леса в 3,5 км к востоку от Минска, помимо современных двухэтажных коттеджей предлагают таунхаусы и лайнхаусы, а также квартиры в четырехэтажных урбан-виллах и ситихаусах.



ЖК «Зеленая гавань»













Все дома выполнены в едином скандинавском стиле, который прекрасно сочетается с природой этого места — именно здесь находятся живописные гольф-поля чемпионского класса, а во время строительства застройщик бережно сохраняет взрослые деревья.





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