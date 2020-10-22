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В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых

22.10.2020 08:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка — от 8,99% годовых

Кредит выдают сроком до 20 лет, при этом первоначальный взнос составит всего от 10% стоимости жилья.

Главной особенностью нового кредита стала низкая процентная ставка: первый год она составит всего 8,99%, оставшийся период — 13,35% годовых. Узнайте подробности по телефону +375 44 778 03 53.

В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых

Какое жильё предлагают?

Сегодня квартиры от «А-100 Девелопмент» продаются в знаменитой Новой Боровой, квартале «Пирс» и жилом комплексе «Зеленая гавань».

Новая Боровая — современный район в 15 минутах от станции метро «Уручье», который возводится по квартальному принципу жилой застройки Европы.

В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых
Новая Боровая


В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых


Его особенностью является быстрое развитие социальной инфраструктуры: детские сады, школы, магазины и торговые центры, паркинги, дороги, тротуары и велодорожки возводятся одновременно с жильем. Все дворы имеют закрытую территорию, свободную от автомобилей.

В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых


Квартал «Пирс» — завершенный проект компании. Клубный жилой комплекс в 8 км от Минска, в окружении леса и Минского моря, уже введен в эксплуатацию. Сегодня здесь осталось несколько свободных квартир в инновационных домах — ситихаусах.

В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых
Квартал «Пирс»


В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых


Квартиры имеют окна в пол, открытые террасы и остекленные лоджии, нестандартные планировки и высокие потолки.

В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых


На территории расположен декоративный водный канал с благоустроенной деревянной набережной. А во дворах — стильные зоны отдыха с беседками и барбекю, детские и спортивные площадки.

В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых


В жилом комплексе «Зеленая гавань», который возводится среди леса в 3,5 км к востоку от Минска, помимо современных двухэтажных коттеджей предлагают таунхаусы и лайнхаусы, а также квартиры в четырехэтажных урбан-виллах и ситихаусах.

В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых
ЖК «Зеленая гавань»


В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых


Все дома выполнены в едином скандинавском стиле, который прекрасно сочетается с природой этого места — именно здесь находятся живописные гольф-поля чемпионского класса, а во время строительства застройщик бережно сохраняет взрослые деревья.

В Беларусь вернулись кредиты на жилье: ставка от 8,99% годовых

Успейте воспользоваться предложением, пока выгодные условия не изменились. Узнайте подробности и забронируйте квартиру или дом по телефону +375 44 778 03 53 или на онлайн-консультации.

*партнерский материал, «А-100 Девелопмент», УНП 691759953

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Теги: Минск
 
 
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Застройщик А-100 Девелопмент возобновляет продажи жилья в кредит. Теперь дом можно на выгодных финансовых условиях.
 
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