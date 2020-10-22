|
Политолог назвал четыре главные темы финальных дебатов Трампа и Байдена
22.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Избиратели США, да и не только они, могут оказаться свидетелями решительного боя претендентов на президентское кресло, которые 22 октября проведут последние перед выборами дебаты, местом "битвы" Трампа и Байдена станет Нэшвилл, штат Теннесси.
© REUTERS / OCTAVIO JONES
Будут ли извлечены и использованы главные "скелеты", которые несомненно хранятся в шкафах кандидатов, и каков последний расклад предвыборных сил ― в ситуации разобрался политический эксперт, американист Павел Потапейко.
"Главными темами текущей предвыборной кампании стали COVID-19, протесты темнокожих американцев из-гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, назначение судьи Верховного суда и медицинская программа Obamacare. Почему так важна тема Верховного суда? Именно он в случае спорных ситуаций в ряде штатов будет принимать окончательное решение. Судьбу США на ближайшие 4 года будут решать 538 выборщиков от 50-ти штатов и Федерального округа Колумбия", ― отметил собеседник Sputnik.
Подробности ― в комментарии известного политического эксперта Павла Потапейко на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решающий "баттл" Джо Байдена и Дональда Трампа, или США накануне исторического события ― последние предвыборные новости от Павла Потапейко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)