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Очереди меньше: около 470 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву и Латвию

22.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Около 470 грузовых автомобилей ожидают выезда из Беларуси в Литву и Латвию утром в четверг, такие данные размещен на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

© Sputnik / Виктор Толочко
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Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны сохраняются уже пятую неделю. Число грузовиков то сокращается, то увеличивается. По данным Госпограникомитета на утро четверга, ситуация в пунктах пропуска улучшилась. Очереди сохраняются только в пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией.

Так, на белорусско-литовской границе больше всего фур скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 150. В "Привалке" находятся более 100 машин, в "Бенякони" - более 80. В пункте пропуска "Котловка" выезда в Литву ожидают около 50 большегрузов.

На белорусско-латвийской границе очереди сохраняются в обоих пунктах пропуска. В "Урбанах" сейчас стоят более 50 грузовиков, в "Григоровщине" чуть меньше - около 40.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

В минувший понедельник в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

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Теги: Минск
 
 
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По данным Госпограникомитета на утро четверга, очереди в пунктах пропуска на границе с Польшей полностью рассосались.
 
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