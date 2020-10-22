Как дать отпор противнику: приемы от чемпиона мира Чингиза Аллазова – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Даже необученный человек, который никогда не занимался единоборствами, сможет дать отпор противнику в случае опасности. Самым эффективным приемом для женщин и мужчин будет удар в пах.

"Человек не ожидает, и встречаем его пощечиной. Это, наверное, будет эффективно для девушек. Для мужчин можно сделать удар кулаком. Какой бы человек ни был подготовленный, он не ожидает удара в пах, создается дискомфорт, и можно нанести уже следующий удар. И после этого, конечно, нужно бежать", - рассказывает Чингиз.

Этот же прием можно скомбинировать с ударом коленом или ударом ноги, как по футбольному мячу.

"Ты можешь нанести удар правой ногой в пах, человек наклоняется. Ты можешь ударить коленом в голову. Но если не умеете бить коленом в голову можно ударить рукой, правой или левой", - демонстрирует боец.

Женщинам на случай самообороны Чингиз советует пользоваться газовым баллончиком. Он занимает не так много места в сумке, но даже этот вид гражданского оружия поможет спастись и от опасного человека, и от агрессивного животного. Даже вид газового баллончика может создать угрозу злоумышленнику.

Мужчинам боец предлагает обезвредить противника специальным захватом. А профессиональным спортсменам и вовсе Чингиз рекомендует избегать конфликтов.

Приемы самообороны от чемпиона мира смотрите на видео Sputnik.

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