|
Как дать отпор противнику: приемы от чемпиона мира Чингиза Аллазова – видео
22.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Даже необученный человек, который никогда не занимался единоборствами, сможет дать отпор противнику в случае опасности. Самым эффективным приемом для женщин и мужчин будет удар в пах.
"Человек не ожидает, и встречаем его пощечиной. Это, наверное, будет эффективно для девушек. Для мужчин можно сделать удар кулаком. Какой бы человек ни был подготовленный, он не ожидает удара в пах, создается дискомфорт, и можно нанести уже следующий удар. И после этого, конечно, нужно бежать", - рассказывает Чингиз.
Этот же прием можно скомбинировать с ударом коленом или ударом ноги, как по футбольному мячу.
"Ты можешь нанести удар правой ногой в пах, человек наклоняется. Ты можешь ударить коленом в голову. Но если не умеете бить коленом в голову можно ударить рукой, правой или левой", - демонстрирует боец.
Женщинам на случай самообороны Чингиз советует пользоваться газовым баллончиком. Он занимает не так много места в сумке, но даже этот вид гражданского оружия поможет спастись и от опасного человека, и от агрессивного животного. Даже вид газового баллончика может создать угрозу злоумышленнику.
Мужчинам боец предлагает обезвредить противника специальным захватом. А профессиональным спортсменам и вовсе Чингиз рекомендует избегать конфликтов.
Приемы самообороны от чемпиона мира смотрите на видео Sputnik.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион мира по тайскому боксу и К-1 продемонстрировал простые приемы самообороны, которые в опасной ситуации помогут и женщинам, и мужчинам. Смотрите на видео Sputnik,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)