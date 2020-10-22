Неофициально: власти готовят массовые митинги в поддержку Лукашенко в предстоящие выходные

Источник материала: Ежедневник

фото: mlyn.mpravda.by

С мест в СМИ поступает информация о том, что бюджетникам и работникам предприятий настоятельно рекомендуют принять в них участие.

Об этом пишет Tut.by , сообщая, что в редакцию поступают сотни звонков от работников организаций и предприятий. Люди сообщают, что их руководство предупреждает их о необходимости принять участие в провластных митингах в субботу и(или) воскресенье.

Речь идет, в частности, работниках сферы образования, ЖКХ, «Гомсельмаша», БЕЛАЗа, Новополоцкой ТЭЦ, «Промжилстроя», «Белпочты», «Белтелекома», «Минсктранса», «Минскводоканала» и многих других. Работника из регионов, согласно информации портала, обещают бесплатную доставку в Минск.

Tut.by ссылается на сообщения, которые получил из всех областных центров и многих районных городов.

В Минске, согласно поступившей информации, провластные митинги планируются в стелы и на Октябрьской площади. Несколько источников сообщили, что на воскресном митинге планируется выступление Александра Лукашенко.

Местные власти информацию не подтверждают.

Напомним, что воскресенье 25 октября Светлана Тихановская объявила днем Народного ультиматума, пообещав, что в случае невыполнения требоаний оппозиции в этот день на улицы на мирные акции протеста выйдут тысячи людей, а 26 октября начнется общенациональная забастовка.