Обанкротилось предприятие-резидент СЭЗ «Гомель-Ратон»













В определении суда говорится о том, что инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать предприятие банкротом, поскольку общество фактически прекратило свою деятельность, операции по текущим счетам отсутствуют, предприятие не обладает имуществом для удовлетворения предъявленных к нему требований.





Предприятие зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гомель-Ратон». Последний директор СП «Катех-Полесье» сложил с себя полномочия еще в мае 2019 года. Осмотр предприятия по юридическому адресу показал, что представители администрации и рабочие отсутствуют. Часть предприятия ограждена металлической изгородью, вход в производственное помещение закрыт, на окнах частично выбиты стекла.





Инспекцией МНС были предприняты меры по розыску имущества и дебиторов, за счет которых можно удовлетворить требования кредиторов, однако такого имущества и дебиторов не было установлено. Денежные средства на расчетном счете и дебиторская задолженность отсутствуют





Десять лет назад запуск инвестиционного проекта по производству медной катанки ООО СП «Катех-Полесье» осуществлялся с торжественной помпой. Для использования производственной площадки ОАО «Ритм» иранский учредитель ООО СП «Катех-Полесье» Рамин Мансурьян выкупил часть акций общества. Сообщалось, что инвестор потратил на подготовку производственной площадки около $5млн. В дальнейшем СП ООО «Катех-Полесье» планировало инвестировать еще примерно столько же в организацию производства высококачественной бескислородной медной катанки, которая используется для производства кабельной продукции.





В администрации СЭЗ заверяли, что это будет импортозамещающее и экспортоориентированное производство. «Катех-Полесье» собиралось поставлять медную катанку как на внутренний рынок, так и на экспорт. Планировалось создать 103 рабочих места.





Как видим, сегодня эти планы превратились в пустые здания с выбитыми стеклами.