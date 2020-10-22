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Рэпера Серегу обвинили в избиении жены

22.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая жена рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо призналась, что экс-супруг избил ее, заподозрив в измене. Об этом модель рассказала в эфире YouTube-канала «Без комплексов».

Фото: @polina_lola

Бывшая жена рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо призналась, что экс-супруг избил ее, заподозрив в измене. Об этом модель рассказала в эфире YouTube-канала «Без комплексов».

По словам девушки, за время их отношений у Полины никого не было на стороне, однако кто-то сказал Сереге, что у нее появился любовник. «Я не успела раздеться, как он меня ударил. Забрал мой телефон и стал писать всем: "Идите на...", а потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Я лежала и кричала, а когда уже не могла — просто терпела», — вспоминает модель.

А вот сам рэпер, по ее словам, изменял. Девушка отметила, что у него был «какой-то животный инстинкт», она часто находила в телефоне мужа переписки с разными девушками. При этом сам Серега все отрицал.

В марте Полина Ололо обвинила рэпера в похищении детей. По ее словам, общие сыновья пары Марк и Платон находятся у отца, который запрещает матери с ними видеться. При этом музыкант, как написала модель, часто подвергает их жестоким наказаниям или оставляет дома одних надолго, пишет Лента.ру
 
 
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Бывшая жена рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо призналась, что экс-супруг избил ее, заподозрив в измене. Об этом модель рассказала в эфире YouTube-канала...
 
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